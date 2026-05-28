ویسٹ انڈیز میں 2026 کے گھریلو سیریز: پاکستان‑سری لنکا‑نیوزی لینڈ کے ساتھ ٹیسٹ اور ون ڈے میچیں

کرکٹ ویسٹ انڈیز نے 2026 کے بین الاقوامی سیزن کے لیے پاکستان کے مقابلے میں دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز، سری لنکا کے ساتھ سفید گیند اور ٹیسٹ میچ، اور نیوزی لینڈ کے ساتھ پانچ ون ڈے میچوں کا مکمل شیڈول جاری کیا ہے۔ یہ مقابلے جون سے اگست 2026 تک کارائیبیا میں منعقد ہوں گے۔
کرکٹ ویسٹ انڈیز نے 2026 کے عالمی سیزن کے لیے اپنا گھریلو پروگرام جاری کیا ہے جس میں پاکستان کا کارائیبیا کا دورہ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے ساتھ شامل ہے۔ یہ سیریز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپیئن شپ 2025‑27 کے تحت ہوتی ہے اور ٹیسٹ میچوں کا آغاز 25 جولائی کو ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو کے برائیَن لارا کرکٹ اکیڈمی میں ہوگا جو اس اکیڈمی کے لیے پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ دوسری میچ 2 اگست سے 6 اگست تک کوئنز پارک اوول میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز نے سمارٹ سیزن کے دوران سری لنکا اور نیوزی لینڈ کو بھی مدعو کیا ہے۔ سری لنکا کا دورہ جون میں شروع ہوگا۔ سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ محدود لمبائی کے میچیں 3 سے 14 جون کے درمیان کنگسٹن، جمیکا کے سبینا پارک میں منعقد ہوں گی۔ اس بلاک میں تین ون ڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی‑20 انٹرنیشنل شامل ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیسٹ میچیں شمالی ساحل، انتگوا کے سر ویوین رچاردز اسٹیڈیم میں کھیلی جائیں گی۔ نیوزی لینڈ کی آٹھی صرف ایک پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز پر مشتمل ہوگی جو 11 سے 21 جولائی تک جاری رہے گی۔ پہلے تین میچ گئینا کے نیشنل اسٹیڈیم میں اور باقی دو میچ بارباڈوس کے کینسنٹن اوول میں ہوں گے۔ ابتدائی طور پر تمام میچ گئینا میں ہو رہے تھے لیکن لاجسٹک مسائل کی وجہ سے گئینا اور بارباڈوس کی حکومتوں کے درمیان مشترکہ انتظامیہ کا فیصلہ لیا گیا۔ سی آر ڈی کے چیف ایگزیکٹو کرس ڈہرنگ نے اس تبدیلی کو ٹیموں اور شائقین کے لیے ایک یادگار سلسلہ بنانے کی کوشش کے طور پر بیان کیا۔ یہ گھریلو کیلنڈر ویسٹ انڈیز کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ وہ اپنی موجودہ ٹیسٹ چیمپیئن شپ میں نویں اور آخری پوزیشن سے نکل کر بہتر رینکنگ حاصل کریں۔ موجودہ سیزن میں وہ آٹھ میچوں میں سے صرف ایک جیت چکے ہیں اور باقی سات ہار چکے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ آنے والی ٹیسٹ سیریز ان کے لیے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کا ایک نیا موقع فراہم کرے گی۔ اس سے نہ صرف ٹیم کی رجسٹری بہتر ہوگی بلکہ کارائیبیا کے شائقین کے لیے بھی ایک دلچسپ اور متحرک سیزن متوقع ہے.
