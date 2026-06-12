ویمبلڈن کا 20 فیصد اضافہ، کھلاڑیوں کے لئے ایک بڑا قدم

ویمبلڈن کے 20 فیصد کا اضافہ کھیل کی سرکردہ کھلاڑیوں کے لئے ایک بڑا قدم ہے۔ اس سال کے ٹورنامنٹ کے لئے کل انعام کا خزانہ £64.2 ملین سے بڑھ کر £85.7 ملین ہو گیا ہے۔
ویمبلڈن کے ٹورنامنٹ کے لئے 20 فیصد کا اضافہ ہے جو کہ کھیل کی سرکردہ کھلاڑیوں کے لئے ایک بڑا قدم ہے۔ اس سال کے ٹورنامنٹ کے لئے کل انعام کا خزانہ £64.2 ملین سے بڑھ کر £85.7 ملین ہو گیا ہے۔ ویمبلڈن کے فیصلے کے بعد، پہلے راؤنڈ میں ہارنے والے کھلاڑیوں کو بھی £80,000 کا انعام دیا جائے گا۔ ویمبلڈن کا اضافہ ویمبلڈن کے بڑھتے ہوئے آمدنی کے 14.
4 فیصد ہے، جو کہ 2015 میں £71.2 ملین کے مقابلے 14.9 فیصد ہے۔ ویمبلڈن کے کھلاڑیوں نے کہا ہے کہ ان کی منڈی میں 16 فیصد (£71.2 ملین) کا اضافہ ہونا چاہیے جو کہ 2030 تک 22 فیصد تک لے جانا چاہیے
ویمبلڈن 20 فیصد اضافہ انعام کا خزانہ کھلاڑیوں کے لئے
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