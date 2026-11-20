وینس کا امریکی حملوں پر ایران کے سوال سے انکار، ٹرمپ کی حمایت کا اعلان
امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے وینس نے ایران پر حملوں کے بارے میں سوال سے گریز کیا لیکن ٹرمپ کی پالیسی کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے وینس نے ہفتے کو وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ایران پر حملوں کے حوالے سے ایک اہم سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ اس موقع پر وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے۔ وینس نے واضح کیا کہ ایران پر فوجی کارروائی کا فیصلہ صرف صدر نے کیا تھا اور ان کا فرض صرف صدر کی حمایت کرنا ہے۔
حملوں کی ذمہ داری اور پالیسی کا تعین
جب وینس سے پوچھا گیا کہ آیا وہ ایران کو نیوکلئر ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے حملوں کی اجازت دیتے، تو انہوں نے مستقیم جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فروری میں کیے گئے حملوں کا فیصلہ ٹرمپ کا تھا۔ وینس نے مزید وضاحت کی کہ صدر کے بعد دوسرے درجے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو کہ موجودہ حکمران کی ہر پالیسی کی تائید کرنا ہے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
یہ بیان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انتظامیہ میں ایران کے معاملے پر کس طرح کا داخلی توازن قائم ہے۔ وینس نے اپنی گفتگو میں یہ اشارہ کیا کہ وہ کسی بھی فیصلے میں براہِ راست کردار ادا نہیں کرتے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وفاقی حکومت میں ایک منصفانہ ساخت کے تحت سب سے بالا ترین عہدیدار کے فیصلے کو حتمی مانا جاتا ہے۔
انتخابات میں شکست اور جنگ کا تعلق
وائس پریزیڈنٹ جے وینس نے حالیہ میانی انتخابات میں جماعتِ ریپبلکن کے تاریخی شکست کا ذمہ دار امریکی مداخلت کو قرار دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر شائع کردہ بیان میں لکھا کہ جے وینس کا کہنا تھا کہ جنگی صورت حال نے ریپبلکن پارٹی کو الیکشن میں شکست دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگرچہ صدر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جنگ کے نتائج برے نکلے، لیکن اس کا مقصد مفاہمت قائم کرنا تھا۔
وینس نے مزید کہا کہ سینیٹ میں آئندہ چھ سال کے لیے جماعت کا کنٹرول کھونا ایک بڑا نقصان ہے۔ ان کے نزدیک یہ صورتحال اس جنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی جس پر انہوں نے قبل ازیں تنقید کی تھی۔ یہ موقف کچھ تجزیہ کاروں نے ٹرمپ سے انحراف کے طور پر دیکھا، خاص طور پر جب وینس اگلے چھے سالوں کی وزارتِ عظمیٰ کی فکر کر رہے تھے۔
ٹرمپ کا ردعمل اور ایران کی پالیسی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینس کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وینس کے نظریے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے نائب کو اس بات کا اقرار کرنا چاہیے تھا کہ حملے درحقیقت ضروری تھے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ وہ ایرانیوں کو جانتے ہیں اور انہیں غیر مستحکم خیال کرتے ہیں۔
صدر نے وضاحت کی کہ اگرچہ کام کرنے والے افراد کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن حتمی حکمتِ عملی ان کا ہے۔ وینس نے پریس کانفرنس میں دوبارہ کہا کہ ایران کا مقصد نیوکلئر ہتھیار بنانا ہے جو عالمی دہشت گردی کا بڑا مرکز ہے۔ ان کا استدلال تھا کہ اگر ایران کو ایسا ہتھیار مل جائے تو وہ نہ صرف لچک حاصل کرے گا بلکہ لاکھوں معصوم جانوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔
سفارتی کوششیں اور بین الاقوامی سفر
وینس نے گزشتہ مہینوں میں ایران کے سخت گیر عناصر کے ساتھ براہِ راست مفاہمت کی کوششیں کی تھیں۔ انہوں نے ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا جو بعد میں ٹوٹ گیا۔ تاہم، انہوں نے حالیہ دنوں میں ایران کے سربراہان کو خط بھیج کر مذاکرات کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس عمل کو اپنی ذاتی کوشش قرار دیا۔
اس کے برعکس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفارتی کوششوں کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اب ایران کے ساتھ معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وینس کو گھریلو پالیسیوں پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ اس کے علاوہ، ٹرمپ حال ہی میں چار روزہ ایشیائی دورے سے واپس آئے ہیں جس میں چینی صدر شی جِن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقاتیں شامل تھیں۔ وینس نے وائٹ ہاؤس میں رہ کر ان سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔
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