ویِنا ملک کا باڈی شیمنگ کے خلاف مؤقف، وزن بڑھنے پر تنقید پر سخت ردِعمل
ٹی وی میزبان اور سابق اداکارہ ویِنا ملک نے باڈی شیمنگ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ان کی وزن بڑھنے سے متعلق تنقید کے جواب میں بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔
ٹی وی میزبان اور سابق اداکارہ ویِنا ملک نے باڈی شیمنگ کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ معاملہ زیرِ بحث آیا ہے، جس میں وہ اپنے وزن بڑھنے سے متعلق تنقید کا جواب دیتی نظر آتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو ویب ڈیسک کے ذریعے سامنے آئی ہے۔
ویڈیو میں ویِنا ملک اپنی جسمانی شکل و صورت پر مسلسل تنقید سے تھک جانے کا اظہار کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بار بار وزن کے بارے میں تبصروں اور تکلیف دہ موازنوں کا سامنا رہتا ہے، جس سے وہ ذہنی طور پر تھک چکی ہیں۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
ویِنا ملک کا وزن بڑھنے پر تنقید کے خلاف مؤقف
ویِنا ملک نے ویڈیو میں کہا کہ وہ لوگوں کے ان جملوں سے تنگ آ چکی ہیں جن میں انہیں موٹا کہا جاتا ہے، یا بتایا جاتا ہے کہ ان کا وزن بڑھ گیا ہے، اور انہیں بھینس جیسا کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق انہیں موٹے افراد کی تکلیف کا اندازہ اس وقت ہوا جب ان کا اپنا وزن بڑھا۔
ویِنا ملک کا کہنا تھا کہ وزن بڑھنا اور کم ہونا زندگی کا قدرتی حصہ ہے۔ اس بنیاد پر کسی کو ذلیل کرنے کی وجہ نہیں بننی چاہیے۔ انہوں نے شکایت کی کہ لوگوں کی باتوں نے ان کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔
انہوں نے وضاحت کی کہ گھر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صحت مند افراد ہر چیز کھاتے ہیں، جبکہ باہر کے لوگ انہیں موٹا کہتے ہیں۔ ان کے بقول ٹیم کے تمام افراد مسلسل کہتے ہیں کہ وزن بڑھ گیا ہے اور چہرہ بھرا ہوا لگ رہا ہے۔
وزن کے بارے میں آگاہی اور ذاتی ردعمل کی وضاحت
ویِنا ملک کے مطابق وہ اپنے وزن میں اضافے سے پہلے ہی باخبر تھیں اور انہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مسلسل یاد دہانی کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بینائی درست ہے اور وہ خود اپنا وزن دیکھ سکتی ہیں۔
انہوں نے تسلیم کیا کہ وزن کم کرنا ضروری ہے اور اس اضافے کی وجہ انہوں نے زیادہ کھانے کو قرار دیا۔ تاہم ان کا اصرار تھا کہ لوگ اب انہیں مَوٹی کہنا بند کریں، کیونکہ یہ بات انہیں مزید دباؤ میں ڈالتی ہے۔
ویِنا ملک کی یہ گفتگو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ عوامی شخصیات کو بھی ذاتی جسمانی تبدیلیوں پر سخت تبصروں کا سامنا رہتا ہے۔ ان کے الفاظ میں یہ پیغام واضح ہے کہ دوسروں کی جسمانی حالت پر تضحیک کرنے کے بجائے احترام کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔
ویِنا ملک کا فنی کیریئر اور عوامی پہچان
ویِنا ملک نے ٹی وی ڈراموں ہم سب امید سے ہیں اور Misfit کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلموں محبتاں سچیاں، تیرے پیار میں اور سلاخیں میں بھی کام کیا۔
انہیں بھارتی ریئلٹی شو بگ باس میں شرکت کے بعد بین الاقوامی سطح پر پہچان ملی۔ یہ پس منظر بتاتا ہے کہ وہ طویل عرصے سے عوام کی توجہ کا مرکز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی اور جسمانی شکل پر بات چیت عام رہتی ہے۔
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