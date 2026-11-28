ویکٹوریا میں لیبر کی شکست جیس ولسن وزیراعظم بنیں گی
آسٹریلیا میں ویکٹوریا ریاست کی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد جیس ولسن نئی وزیراعظم بن رہی ہیں۔ یہ تبدیلی انتونی البانیز کی حکومت کے لیے سنگین چیلنج ہے۔
آسٹریلیا میں جمعہ کی شام اور ہفتے کے روز ہونے والے ریاستی انتخابات میں ویکٹوریا کی کونسل کے لیے رائے شماری مکمل ہو گئی ہے جس کے نتائج نے ریاستی سیاست کا نقشہ کٹھ پتلی کی طرح بدل دیا ہے۔ پروجیکشنز اور باقاعدہ اعلانات کے مطابق، آسٹریلیا کے کونسرویٹو لیبرل پارٹی نے ویکٹوریا ریاست میں زبردست اکثریت سے فتح حاصل کی ہے، جس کے نتیجے میں آسٹریلیا کے وزیراعظم انتونی البانیز کی لیبر پارٹی کو اس ریاست میں دس سال سے زائد عرصے بعد پہلی بار سرکار سے باہر نکالا گیا ہے۔
جیس ولسن نئی وزیراعظم بنیں گی
وفاقی نشریات کارپوریشن ای بی سی کی پیش گوئی کے مطابق، ریاستی لیبرل پارٹی کی لیڈر جیس ولسن اگلی وزیراعظم ویکٹوریا بنیں گی۔ تیس چھ سال کی عمر کی یہ خاتون اراکین پارلیمنٹ نے عہد کیا ہے کہ وہ اس ریاست میں مالی نظم و ضبط کو بحال کریں گی، جہاں قرضوں کا بوجھ انتہائی بھاری ہے۔ ولسن آسٹریلیا کی دوسری بڑی شہر ملبورن والی ریاست کی تاریخ میں پہلی خاتون لیبرل وزیراعظم بننے والی ہیں، جسے بزنس ڈیلٹی آسٹریلین فائنانشل ریویو نے "آسٹریلیا کا سب سے مشکل ترین عہدہ" کہا ہے۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
مالی اصلاحات اور قرضوں کا مسئلہ
جیس ولسن نے آسٹریلیا میں سب سے زیادہ قرضوں والی ویکٹوریا ریاست کی مالی حالت کو سنوارنے کے لیے اڑتیس بلین ڈالر ($13 بلین) کی تدابیر کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بحث و مباحثے کا موضوع نالے کے نظام کی نجکاری کا منصوبہ ہے، جسے ناقدین سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا مقصد ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے بجٹ کو دوبارہ منظم کرنا اور عوام پر بڑھتے ہوئے مالی بوجھ کو کم کرنا ہے۔
صوبائی وزیراعظم بین کیرول، جنہوں نے اپنا نشست بھی گنوا دی، نے پول بند ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ولسن کو فون کر کے شکست کا اقرار کیا۔ کیرول نے کہا کہ ہماری پارٹی ویکٹوریا کی تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی لیبر حکومت کا حصہ تھی، لیکن آج کا نتیجہ عوامی رائے کی واضح عکاسی کرتا ہے۔
ورفڈر کی شکست اور البانیز پر دباؤ
ورفڈر کی یہ شکست انتونی البانیز کی قیادت میں فیڈرل لیبر حکومت کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ ویکٹوریا کو آسٹریلیا کے انتخابات کا ایک اہم اشاریہ سمجھا جاتا ہے۔ البانیز کی ساکھ عوامی سطح پر کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کے سینٹرل بینک نے بھی ماضی میں ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سود کی شرحیں بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، جو اب چودہ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور مڈل ایسٹ میں جاری جنگ نے بھی قیمتوں میں اضافے کو مزید بڑھا دیا ہے۔
اسی دوران، اینٹی امیگریشن ون نیشن پارٹی، جس کی قیادت پولین ہینسن کر رہی ہیں، نے بھی ریاستی پارلیمنٹ میں چند نشستیں حاصل کر لیں ہیں۔ ہینسن کا کہنا تھا کہ لیبر پارٹی ریاست سے بالکل نکل چکی ہے، اور لیبرلز نے یہ کام اپنے آپ نہیں کیا بلکہ ون نیشن پارٹی کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہوا۔ تاہم، چونکہ لیبرل-نانسنٹ کولییشن کو واضح اکثریت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے ون نیشن پارٹی کے بادشاہ بننے کے خواب اب ادھورے رہ گئے ہیں۔
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