يمن کی خارجہ وزارت ایران کو ہوتھي ملیشیا کے اسلحہ فراہمی پر سخت تنقید
يمن کی حکومت نے ایران پر ہوتھي ملیشیا کو ہتھیاروں اور فوجی ماہرین فراہم کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے فوری انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔
يمن کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت نے پیر کے روز ایران پر زور دیا کہ وہ ہوتھي ملیشیا کو ہتھیار فراہم کرنے، اپنی فوجی ماہرین کو واپس بلانے اور یمن کے داخلی معاملات میں مداخلت ختم کرے۔ یمن کی وزارت خارجہ اور غیرملکی امور نے ایک بیان میں ایران کو ملک میں جاری جنگ کو طویل کرنے اور ہوتھي گروپ کو سیاسی و سفارتی پناہ دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔
سفارتی تنازع اور ایران کے الزامات کا جواب
ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے سعودی عرب پر یمن کی سالمیت کی پامالی اور شہری اہداف پر فضائی حملے کرنے کے الزامات کی سختی سے مذمت کی گئی۔ یمن کی وزارت خارجہ نے ٹوئٹر (ایکس) پر شائع ہونے والے اپنے بیان میں ایران کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوتھي ملیشیا کو 'سیاسی اور میڈیا کا چھت' فراہم کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ جھوٹ کی انتہا کو چھو کر انسانی مصائب کا ذمہ دار بن سکے۔ یمن نے الزام لگایا کہ ایران کی مداخلت مالی اور ہتھیاروں کی فراہمی سے آگے بڑھ کر براہ راست فوجی آپریشنز کی منصوبہ بندی اور انتظام تک پہنچ چکی ہے۔Also readمارکو Rubio ایران کے خلاف تڑپ کی工作 justify کرتی ہے
بیرونی ماہرین کی موجودگی اور فوجی سرگرمیاں
يمن کی وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق، ہوتھي ملیشیا کے ساتھ 21 غیر ملکی ماہرین کام کر رہے ہیں جن میں سے 14 ایران کے اسلامی انقلاب گارڈز کور (آئی آر جی سی) اور سات لبنان کی حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یمنی حکومت نے وضاحت کی کہ ان ماہرین کی ذمہ داریوں میں کمانڈ اور کنٹرول، آپریشنل مینجمنٹ، بیللسٹک میزائلز، ڈرونز، الیکٹرانک جنگ، عسکریت پسندوں کے لیے سامان کی اسمگلنگ اور سمندری آپریشنز کی ہم آہنگی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ماہرین سمندری راستوں پر حملوں کے لیے تجاری جہازوں کا انتخاب بھی کرتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک مکمل 'جنرل اسٹاف' کی طرح کام کر رہے ہیں جو نہ صرف تربیت دیتا بلکہ جنگی آپریشنز کی نگرانی اور حکم دیتا بھی ہے۔
انسانی حقوق کی پامالی اور بین الاقوامی قراردادوں کی پاسداری
يمنی حکومت نے ایران پر ہوتھي ملیشیا کو شہریوں کو اغوا، قتل اور دہشت گردی میں مدد کرنے، شہروں پر شیلنگ کرنے اور آبادی کو گھیرنے اور بھوک لگانے کا بھی الزام لگایا ہے۔ یمن نے اس بات کی جانب توجہ دلاتے ہوئے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد 2216 اور 2624 کا حوالہ دیا، جو ہوتھي ملیشیا کو ہتھیاروں، ٹیکنیکل معاونت اور مالیاتی حمایت سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یمنی وزارت خارجہ نے ایران پر زور دیا کہ وہ علاقائی ممالک کی سالمیت کا احترام کرے اور ہتھیاروں کی فراہمی کے بجائے اپنے عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے پر توجہ دے۔
سعودی عرب کی انسانی مدد اور مستقبل کا عمل
بیان میں سعودی عرب کی یمن میں فراہم کردہ انسانی اور ترقیاتی مدد کا بھی ذکر کیا گیا، جسے یمنی حکومت نے غیر معمولی قرار دیا ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ بارہ سالہ جنگ کے دوران ایران نے یمنی عوام کو محض میزائلز، خودکش ڈرونز اور دھماکہ خیز کشتیاں فراہم کی ہیں، جبکہ سعودی عرب نے انسانی امداد اور یمنی غیرملکیوں کے لیے مراکز فراہم کیے ہیں۔ یمنی حکومت نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کی سالمیت کا احترام کرتے ہوئے فوری طور پر ہوتھي ملیشیا کو ہتھیار فراہم کرنا بند کرے اور اپنے فوجی ماہرین کو ملک سے نکال لے تاکہ قومی فیصلہ سازی میں مداخلت ختم ہو۔
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