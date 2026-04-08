ٹام ہالینڈ کا انکشاف: اسپائیڈر مین بننے کی خبر انسٹاگرام سے ملی!

ٹام ہالینڈ کو ’ اسپائیڈر مین ‘ بننے کی خبر انسٹاگرام سے ملی، دلچسپ انکشاف\ ہالی ووڈ کے معروف اداکار ٹام ہالینڈ نے ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ انہیں مشہور سپر ہیرو ’ اسپائیڈر مین ‘ کا کردار ملنے کی خبر کسی روایتی طریقے سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کے ذریعے ملی۔ انہوں نے بتایا کہ اس خبر نے انہیں اس قدر حیران کیا کہ وہ خود بھی شش و پنج میں پڑ گئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک حالیہ پوڈکاسٹ انٹرویو میں بات کرتے ہوئے ٹام ہالینڈ نے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں سے اس کردار کے لیے بے چینی سے
انتظار کر رہے تھے اور انہیں امید تھی کہ انہیں یہ کردار ضرور ملے گا۔ تاہم، اس دوران انہیں براہ راست کسی بھی ذریعے سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ شاید اب یہ کردار انہیں نہیں مل پائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد مارول اسٹوڈیوز نے انسٹاگرام پر اسپائیڈر مین سے متعلق ایک پوسٹ شیئر کی جس میں مداحوں کو ویب سائٹ پر جا کر نئے اسپائیڈر مین کا نام جاننے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب ٹام نے ویب سائٹ کھولی تو وہاں یہ اعلان دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے کہ نیا اسپائیڈر مین کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ شاید انہیں یہ کردار نہیں ملا کیونکہ اسٹوڈیو کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی غیر متوقع اور غیر معمولی طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے انہیں اتنی بڑی کامیابی کی خبر ملی۔\اداکار نے مزید بتایا کہ اس واقعے کے بعد، مارول اسٹوڈیوز کے صدر نے انہیں فون کیا اور انہیں اس خوشخبری سے آگاہ کیا، لیکن اس وقت تک ٹام ہالینڈ سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے ہی سب کچھ جان چکے تھے۔ انہوں نے مذاقاً فون پر ہی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ یہ بات پہلے ہی جانتے ہیں۔ ٹام ہالینڈ نے 2016 میں فلم ''کیپٹن امریکا: سول وار'' کے ذریعے اسپائیڈر مین کے طور پر ڈیبیو کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کئی فلموں میں یہ کردار ادا کیا، جن میں ''ایوینجرز: انفینیٹی وار'' اور ''ایوینجرز: اینڈ گیم'' جیسی بڑی فلمیں بھی شامل ہیں۔ ان کی اسپائیڈر مین کے کردار میں اداکاری کو مداحوں نے بے حد پسند کیا اور وہ دنیا بھر میں سپر ہیرو کے مداحوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ ان کے مداحوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ٹام ہالینڈ ایک بار پھر اس مشہور سپر ہیرو کے روپ میں نظر آئیں گے، کیونکہ ان کی نئی فلم ''اسپائیڈرمین: برانڈ نیو ڈے'' 31 جولائی کو ریلیز ہونے والی ہے۔ اس فلم کا مداحوں کو بے صبری سے انتظار ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فلم بھی باکس آفس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گی۔
