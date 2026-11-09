ٹربیلہ ڈیم توسیعی منصوبے میں چٹان گرنے سے پانی بھر گیا
ٹربیلہ ڈیم فifth ایکسٹینشن ہائیڈروپاور پروجیکٹ میں چٹان کے گرنے سے ہونے والے سیلاب میں ایک مزدور زخمی ہو گیا ہے۔
ٹربیلہ ڈیم فifth ایکسٹینشن ہائیڈروپاور پروجیکٹ کے محل وقوع پر گزشتہ رات ایک سنگین واقعہ پیش آیا جب کان کنی کے دوران ایک مضبوط چٹان کے ٹکڑے کا گرنے سے ٹنل اور زیر تعمیر پاور ہاؤس میں اچانک پانی داخل ہو گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں کنسٹرکشن سائٹ پر سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوئی اور کام روکنے پر مجبور کیا گیا۔
پانی نکالنے کی ایمرجنسی کارروائی
واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (WAPDA) نے تصدیق کی ہے کہ ہارپون کے ڈپٹی کمشنر واسیم احمد اور متعلقہ حکام کی ہدایت پر فوری طور پر ایمرجنسی اقدامات اٹھائے گئے۔ اتھارٹی کے مطابق انجینئرنگ ٹیموں نے سخت کوششوں کے بعد ٹنل سے تمام پانی نکالنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تاہم پاور ہاؤس میں باقی بچے ہوئے پانی کو نکالنے کی کارروائی ابھی بھی جاری ہے اور ماہرین مقام کی نگرانی کر رہے ہیں۔Also readEgyptian singer Muslim and Yara Tamer divorce again after family tensions
زخمی مزدور اور سیفٹی پروٹوکول
اس حادثے میں ایک مزدور زخمی ہو گیا جب دوسرے بینچ کی کان کنی کے دوران کنیکٹنگ ٹنل کی کمزور چٹان گری جس سے انٹی پٹ سے پانی ٹنل میں داخل ہوا۔ ہارپون کے ڈپٹی کمشنر واسیم احمد نے واضح کیا کہ حادثے کے فوراً بعد تمام مزدوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ اتھارٹی نے یقین دہانی کرائی کہ کسی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور تمام عملے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔
علاقائی آبادی اور تباہی کی افواہوں کا خاتمہ
واسیم احمد نے عوامی سطح پر پھیلائی جا رہی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ٹربیلہ ٹنل کے مکمل ٹوٹنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پروجیکٹ کا میین ٹنل اور پاور ہاؤس کو کسی ساختی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مقامی کمیونٹی کے افراد محفوظ ہیں اور خطرے کے خدشات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔
تحقیقات اور آنے والا وقت
واٹر اینڈ پاور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (WAPDA) کے سینئر افسران، پروجیکٹ کے کنسلٹنٹس اور کنٹریکٹرز نے مل کر نقصان کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ طے کرنا ہے کہ چٹان کے گرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ محکمہ پولیس اور تکنیکی ٹیمیں واقعے کی نشاندہی کے لیے مکمل تعاون کر رہی ہیں۔
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