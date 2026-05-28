ٹرمپ نے عمان کے خلاف انتباہ جاری کیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمان کیخلاف اچانک انتباہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمان دوسروں کی طرح برتاؤ کرے گا ورنہ ہم اُسے تباہ کردیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگرچہ ابتدائی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ٹرمپ نے غلطی سے ایران کے بجائے عمان بول دیا ہے تاہم بعد میں امریکی محکمہ خارجہ نے سوشل میڈیا پر ریمارکس شیئر کیے جس میں عمان کا واضح طور پر حوالہ دیا گیا۔ ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ایک مختصر مدت کے معاہدے کو قبول کریں گے جو ایران اور عمان کو اہم آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے گا جس پر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، آبنائے سب کے لیے کھلا رہے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بین الاقوامی پانی ہے، کوئی بھی اسے کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ ہم اس پر نظر رکھیں گے، اسے کوئی بھی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ریمارکس آبنائے ہرمز کے مستقبل کے بارے میں ایک گہری اور بڑھتی ہوئی اہم جنگ کی عکاسی کرتے ہیں ۔
