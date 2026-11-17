ٹرمپ نے مینا میں کواڈ لیڈرز سے ملاقات کی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مینا میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایشیا-پیسیفک تعاون اور مصنوعی ذہانت کے منصوبوں پر زور دیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی صبح فلپائن کے دارالحکومت مینا میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات چار ممالک کے درمیان دو سال بعد پہلی کواڈ سربراہی کنفرنس کے طور پر منظر عام پر آئی۔ صدر ٹرمپ نے ایشیا کے سفر کے دوران خطے کے استحکام اور تجارتی تعاون کو مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی۔
کواڈ شراکت داری کا نیا موڑ
صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں وضاحت کی کہ ان چاروں ممالک آزادی، کھلے پن، استحکام اور خوشحالی کے حوالے سے ایشیا-پیسیفک خطے کے چار کونے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن اور ترقی کے لیے ان کا باہمی تعاون ناگزیر ہے۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
امریکی صدر نے اعلان کیا کہ آئندہ سال بحری گشتی طیاروں پر مشتمل مشترکہ فوجی مشقیں کروائی جائیں گی۔ یہ اقدام خطے میں سیکیورٹی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے قبل کوئی ایسی سرکاری ملاقات دو سال سے نہیں ہوئی تھی۔
مصنوعی ذہانت اور تجارتی تنازعات
اس ملاقات میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں تعاون کو بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس اہم ٹیکنالوجی کے مستقبل کو ان قوموں کے تسلط میں رہے جو ان کی اقدار اور مشترکہ مفادات کو شیئر کرتی ہیں۔
اس بیان میں چین کی جانب سے نادر زمین کے عناصر کی برآمدات پر پابندیوں پر 'گہری تشویش' کا اظہار کیا گیا۔ جاپان اور امریکہ کا کہنا ہے کہ چینی پابندیوں سے الیکٹرک گاڑیوں اور موبائل فونز کی صنعت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
چین کی وزارت خارجہ نے امریکہ پر جدید چپس کی رسائی محدود کرنے کے الزامات لگاتے ہوئے 'معاشی جبری اقدامات' کا ذکر کیا۔ یہ تنازعہ جنوری میں ختم ہونے والی تجارتی عارضی معاہدے سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔
دیگر عالمی رہنماؤں کا ردعمل
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے ایک بیان میں اس ملاقات کو ایک نئے موڑ کے طور پر پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اجلاس خطے میں امن اور ترقی کے مشترکہ مشن کے لیے نئے اهداف مقرر کرتا ہے۔
جاپان کی وزیراعظم سنائے تاکاچی نے بھی ASEAN کے ساتھ اقتصادی و توانائی کے تعاون کو مزید بہتر بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے انتہائی اہم معدنیات کی سپلائی چینز کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔
دوسری جانب فلپائن میں مظاہرین نے ٹرمپ کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے ٹرمپ کے مجسموں کو جلایا اور وسطی مشرق کے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے مینا میں پانچویں دن تک جاری رہے۔
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