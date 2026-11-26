ٹرمپ کا بی ای اے کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسرے سہ ماہی جی ڈی پی میں اضافے کے بعد بی ای اے کی جانب سے جھوٹی اعداد و شمار جاری کرنے کا الزام لگاتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز امریکی کاروبار کی وزارت کے اقتصادی تجزیے کے دفتر (بی ای اے) کے خلاف فوری اور سخت تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس ادارے نے الیکشن سے پہلے جی ڈی پی کے جھوٹے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی گئی بڑی چھوٹ ہے جس کا مقصد الیکشن کے نتائج کو متاثر کرنا تھا۔
جی ڈی پی اعداد و شمار میں بنیادی تبدیلی
امریکہ کے کاروبار کی وزارت کے تحت کام کرنے والا اقتصادی تجزیے کا دفتر (بی ای اے) نے بدھ کے روز تیسرے سہ ماہی کی سالانہ بنیادوں پر اقتصادی نشوونما کو پہلے کے تخمینے سے بڑھا کر 4.3 فیصد قرار دیا ہے۔ اس سے قبل 29 اکتوبر کو جاری کی گئی ابتدائی رپورٹ میں اس شرح کو 3.4 فیصد ظاہر کیا گیا تھا، لیکن اب نئے مکمل ڈیٹا کی بنیاد پر یہ تناسب 4.3 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
یہ اعداد و شمار امریکہ کے مڈ ٹرم انتخابات، جو 3 نومبر کو منعقد ہوئے، کے فوراً بعد سامنے آئے ہیں۔ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی ان انتخابات میں سخت شکست کا شکار ہوئی تھی، جس کے پس منظر میں صدر ٹرمپ نے اس رپورٹ کو الیکشن سے پہلے چھپانے کی کوشش قرار دیا ہے۔
صدر کا الزام اور بی ای اے کی پوزیشن
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرتھ سوشل نامی پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں واضح لہجے میں کہا کہ الیکشن سے پہلے شائع ہونے والے حقیقی اعداد و شمار جھوٹے تھے، اور انہوں نے بی ای اے پر اس بات کا الزام عائد کیا کہ وہ جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، تاہم ان کا موقف تھا کہ درست عدد الیکشن سے پہلے جاری کیوں نہیں کیا گیا۔
اقتصادی تجزیے کے دفتر (بی ای اے) نے اس الزام پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ان کا موقف رہا ہے کہ جی ڈی پی کے تخمینے حتمی اعداد و شمار سے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ ابتدائی تخمینوں میں ذخائر، تجارت اور خدمتوں پر خرچے جیسے مکمل ماخذ کے ڈیٹا کی کمی ہوتی ہے۔
بی ای اے کے ڈائریکٹر وِپِن اروڑا اور ان کی ہمکار ریbecca پوکاس نے 2021 میں شائع کردہ ایک تحقیقی مضمون میں وضاحت کی تھی کہ آٹھ عشروں سے زائد عرصے میں ابتدائی تخمینے اور حتمی اعداد کے درمیان اوسطاً 0.52 فیصد کا فرق رہا ہے۔ ان کے مطابق مکمل ڈیٹا موصول ہونے پر نشوونما کے تخمینے میں یہ تبدیلی آتی ہے جو کہ ایک نارمل علمی عمل ہے۔
سیاسی تناؤ اور مستقبل کے اقدامات
گزشتہ سال بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محنت و اجرت کے محکمے کی ایک اعلیٰ عہدے دار عہدیدار کو بغیر کسی ثبوت کے ڈیٹا میں مداخلت کے الزام میں برطرف کر دیا تھا، جس سے امریکی حکومتی اقتصادی ڈیٹا کی معیار پر شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ پیش آیا تب جب ٹرمپ کے مخالفین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر دکھانے کے لیے معاشی اعداد و شمار کو سیاسی ایجنڈے کے تحت استعمال کر رہے ہیں۔
اب ٹرمپ نے بی ای اے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کی فوری تحقیقات کریں اور یہ واضح کریں کہ آخرکار 3.4 فیصد سے بڑھ کر 4.3 فیصد تک جانے والی اس تبدیلی کا مقصد کیا تھا۔ امریکی عوام اور مارکیٹ کے تجزیہ کاران اس نئی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا امریکی معیشت میں یہ اضافہ پائیدار ہے یا یہ صرف عارضی اعداد و شمار کی درستگی ہے۔
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