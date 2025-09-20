ٹرمپ انتظامیہ کا H-1B ویزا پر سالانہ 100,000 ڈالر فیس کا اعلان

ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے H-1B ویزا پر سالانہ 100,000 ڈالر فیس عائد کرنے کے اعلان سے ٹیکنالوجی انڈسٹری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ اقدام غیر ملکی ہنر مند کارکنوں پر انحصار کرنے والی کمپنیوں کو متاثر کر سکتا ہے اور امریکہ کی جدت طرازی کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔
واشنگٹن: ٹرمپ انتظامیہ نے جمعہ کو کہا کہ وہ کمپنیوں سے H-1B ورکر ویزا کے لیے سالانہ 100,000 ڈالر ادا کرنے کو کہے گی، جس سے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بڑا دھچکا لگ سکتا ہے جو ہنر مند کارکنوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ جنوری میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے، ٹرمپ نے وسیع پیمانے پر امیگریشن کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جس میں قانونی امیگریشن کی کچھ شکلوں کو محدود کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ H-1B ویزا پروگرام کو دوبارہ بنانے کا یہ قدم اس کی انتظامیہ کی عارضی ملازمت کے ویزوں کو دوبارہ منظم کرنے کی اب تک کی سب
سے زیادہ نمایاں کوشش ہے۔ امریکی وزیر تجارت، ہاورڈ لٹینک نے کہا، اگر آپ کسی کو تربیت دینے جا رہے ہیں، تو آپ ہماری سرزمین کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک سے حالیہ گریجویٹ کو تربیت دیں گے۔ امریکیوں کو تربیت دیں۔ لوگوں کو ہماری نوکریاں چھیننے سے روکیں۔ ٹرمپ کی جانب سے H-1B ویزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی دھمکی ٹیکنالوجی انڈسٹری کے ساتھ ایک بڑا تنازعہ بن گئی ہے، جس نے اس کے صدارتی مہم میں لاکھوں ڈالر کا حصہ ڈالا۔ پروگرام کے ناقدین، جن میں بہت سے امریکی ٹیکنالوجی ورکرز بھی شامل ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ یہ فرموں کو اجرت کو دبانے اور ان امریکیوں کو نظرانداز کرنے کی اجازت دیتا ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ حمایتی، جن میں ٹیسلا کے سی ای او اور سابق ٹرمپ اتحادی ایلون مسک بھی شامل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انتہائی ہنر مند کارکنوں کو لاتا ہے جو ٹیلنٹ گیپ کو بھرنے اور فرموں کو مسابقتی رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ مسک، جو خود جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے ایک قدرتی امریکی شہری ہیں، نے H-1B ویزا رکھا ہے۔ ٹرمپ کے دستخط کردہ ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق، کچھ آجروں نے اجرت کو کم رکھنے اور امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس پروگرام کا استحصال کیا ہے۔ حکومت نے کہا کہ 2000 اور 2019 کے درمیان امریکہ میں غیر ملکی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی (STEM) کے کارکنوں کی تعداد دوگنی سے زیادہ ہو گئی ہے، جو تقریباً 2.5 ملین ہے، یہاں تک کہ اس دوران STEM کی مجموعی ملازمت میں صرف 44.5 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ X پر وینچر کیپیٹل فرم مینو وینچرز کی پارٹنر ڈیڈی داس نے کہا کہ نئی فیس شامل کرنے سے دنیا کے سب سے ذہین ٹیلنٹ کو امریکہ کی طرف راغب کرنے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اگر امریکہ بہترین ٹیلنٹ کو اپنی طرف متوجہ کرنا بند کر دیتا ہے، تو یہ جدت اور معیشت کو بڑھانے کی صلاحیت کو تیزی سے کم کر دیتا ہے۔ اس اقدام سے کمپنیوں کے لیے لاکھوں ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو خاص طور پر چھوٹے ٹیکنالوجی فرموں اور سٹارٹ اپس کو متاثر کر سکتا ہے۔ یوکے کی ایک خبر رساں ایجنسی فوری طور پر یہ قائم کرنے میں ناکام رہی کہ فیس کو کیسے منظم کیا جائے گا۔ لٹینک نے کہا کہ ویزا کی لاگت اس کی تین سال کی مدت میں سے ہر ایک سال کے لیے 100,000 ڈالر ہوگی لیکن اس کی تفصیلات پر ابھی غور کیا جا رہا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے تجویز دی کہ یہ فیس کمپنیوں کو کچھ اعلیٰ قیمت والے کاموں کو بیرون ملک منتقل کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، جس سے امریکہ کی چین کے ساتھ مصنوعی ذہانت کی ریس میں پوزیشن کو نقصان پہنچے گا۔ ای مارکیٹر کے تجزیہ کار جیریمی گولڈمین نے کہا کہ مختصر مدت میں، واشنگٹن ممکنہ طور پر ایک غیر متوقع فائدہ جمع کر سکتا ہے؛ طویل مدت میں، امریکہ اپنی جدت طرازی کے خاتمے کا خطرہ مول لے رہا ہے، جو مختصر نظر سے تحفظ پسندی کے لیے متحرک ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ سال انڈیا H-1B ویزوں کا سب سے بڑا وصول کنندہ تھا، جس میں منظور شدہ وصول کنندگان کا 71 فیصد حصہ تھا، جب کہ چین 11.7 فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا۔ 2025 کے پہلے نصف میں، Amazon.com اور اس کا کلاؤڈ کمپیوٹنگ یونٹ، AWS نے 12,000 سے زیادہ H-1B ویزوں کی منظوری حاصل کی تھی، جب کہ Microsoft اور Meta Platforms میں سے ہر ایک کو 5,000 سے زیادہ H-1B ویزا کی منظوری ملی تھی۔ لٹینک نے جمعہ کو کہا کہ تمام بڑی کمپنیاں H-1B ویزوں کے لیے سالانہ 100,000 ڈالر کے ساتھ متفق ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی ہے۔ بہت سی بڑی امریکی ٹیکنالوجی، بینکنگ اور کنسلٹنگ کمپنیوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا یا فوری طور پر تبصروں کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ واشنگٹن میں انڈین سفارت خانے اور نیویارک میں چینی قونصل خانے نے بھی فوری طور پر تبصروں کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ Cognizant Technology Solutions کے شیئرز، ایک IT سروسز کمپنی جو H-1B ویزا ہولڈرز پر بڑے پیمانے پر انحصار کرتی ہے، تقریباً 5% کی کمی کے ساتھ بند ہوئی۔ انڈین ٹیک فرموں Infosys اور Wipro کے امریکی درج شدہ شیئرز 2% سے 5% کے درمیان کم بند ہوئے۔ امریکن امیگریشن کونسل کے پالیسی ڈائریکٹر، ہارون رچلن میلنک نے نئی فیس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے بلو اسکائی پر کہا کہ کانگریس نے حکومت کو صرف درخواست کی سماعت کے اخراجات کی وصولی کے لیے فیس مقرر کرنے کا اختیار دیا ہے۔ H-1B پروگرام سالانہ 65,000 ویزا فراہم کرتا ہے جو آجروں کو خصوصی شعبوں میں عارضی غیر ملکی کارکنوں کو لاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ ڈگری والے کارکنوں کے لیے مزید 20,000 ویزا ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت، ویزا کے لیے لاٹری میں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی فیس درکار ہوتی ہے اور، اگر منظور ہو جاتی ہے، تو بعد کی فیس کئی ہزار ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ تقریباً تمام ویزا فیس آجروں کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ H-1B ویزا تین سے چھ سال کی مدت کے لیے منظور کیے جاتے ہیں۔ ٹرمپ نے جمعہ کو ان افراد کے لیے ایک گولڈ کارڈ بنانے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے جو امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے 10 لاکھ ڈالر ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ صدر نے چین اور اس کی قیادت کی شاندار ترقی پر تعریف ک
H-1B ویزا ٹرمپ انتظامیہ ٹیکنالوجی امیگریشن معیشت فیس امریکہ چین
