ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے جانے فروری کا اشارہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے حوالے سے نئے موڑ کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ جنوری کے بعد صورتحال کچھ اور ہو سکتی ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں ایران کے ساتھ جاری تنازعے کے حوالے سے ایک قابلِ غور بیان دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ جانے فروری 2025 کے بعد ہونے والی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ ان کے اس بیان نے عالمی سطح پر بے چینی پیدا کر دی ہے کیونکہ انہوں نے جانے فروری کی تاریخ کی اہمیت یا اس کے پیچھے چھپی کسی مخصوص حکمت عملی کی وضاحت نہیں کی۔
ایرانی بیولوجیکل ہتھیاروں کی سازش کی خبریں
صدر ٹرمپ نے اس بیان کا تعلق ایک حالیہ رپورٹ سے جوڑا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران واشنگٹن میں ایک ڈرٹی بم پھٹوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک ڈرٹی بم روایتی دھماکہ خیز مواد کا استعمال کرتے ہوئے تابکار مادے کو پھیلاتا ہے۔ جب سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ کے دارالحکومت کے لوگوں کو اس بات کا خطرہ ہے تو ٹرمپ نے کہا کہ ان کا خیال نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ایسی کوئی حتمی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح کا حملہ ہوگا۔Also readفتح-3 سپرسونک کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، آرمی راکٹ فورس کمانڈ کو تقویت
نیوکلیئر پروگرام اور کیمیائی ہتھیاروں کا خطرات
ٹرمپ نے وضاحت کی کہ ایران نے جب سے امریکہ نے انہیں نیوکلیئر پروگرام سے الگ کر دیا ہے تب سے وہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں پر توجہ دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیوکلیئر پروگرام تو سخت ہے لیکن گیس اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی ترقی کا رجحان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو یہ معلومات فراہم کی ہیں کہ ایران اپنی فوجی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے جس میں کیمیائی ہتھیاروں کی ترقی بھی شامل ہے۔
امریکی انتظامیہ کا موقف اور سفارتی اقدامات
امریکہ کے ریاستی سیکرٹری مارکو روبیو نے ہفتہ کو کہا کہ ان کا خیال نہیں ہے کہ واشنگٹن پر کوئی فوری خطرہ مڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے ایران کو نیوکلیئر پروگرام کے لیے درکار اجزاء تک رسائی سے روک دیا ہے۔ ایران کے خارجہ امور کے وزیر اعظم نے بدھ کو اس خبر کی تردید نہیں کی لیکن انہوں نے کوئی فوری تبصرہ بھی نہیں دیا۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا مقصد صرف امن پر مبنی نیوکلیئر پروگرام قائم کرنا ہے۔
موساد چیف کی امریکہ آمد اور خفیہ معلومات
اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ رومن گوئیفمن نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ان ملاقاتوں میں ایران کی فوجی ترقی اور ممکنہ حملوں کے خطرات پر گہری بحث ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے کئی سالوں سے امریکہ کے خلاف بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے نیوکلیئر پروگرام بند ہونے کے بعد سے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کی طرف مڑا ہے۔
آئندہ اقدامات اور علاقائی کشیدگی
امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کرنے کو اپنا اہم مقصد بتایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جانے فروری کے بعد ہونے والی صورتحال کو دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے یا کم کرنے کے اشارے دیے ہیں۔ اب تک ایران نے امریکہ پر لگے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ عالمی برادری اب اگلے چند ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے ممکنہ سفارتی یا فوجی تحریکوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
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