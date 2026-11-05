ٹرمپ کے مواخذے کے لیے سینیٹ میں 67 ووٹ درکار ہیں
امریکی سینیٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو مزید 13 سینیٹرز کی حمایت کی ضرورت ہوگی کیونکہ دو تہائی اکثریت لازمی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے اور انہیں عہدے سے ہٹانے کے عمل کے دوران آئینی رکاوٹیں نمایاں ہیں، جہاں محض سادہ اکثریت کافی نہیں بلکہ دو تہائی ووٹ لازمی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال میں ڈیموکریٹک پارٹی کو سینیٹ میں مزید 13 ارکان کی حمایت حاصل کرنا ہوگی تاکہ وہ اپنی مقصدیت حاصل کر سکے۔
سینیٹ میں ضروری ووٹوں کی گنتی
موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ڈیموکریٹس کے پاس سینیٹ میں 54 نشستیں ہیں، لیکن صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سینیٹ میں دو تہائی اکثریت درکار ہوتی ہے۔ امریکی سینیٹ 100 ارکان پر مشتمل ہے اور اگر مواخذے کی کارروائی میں تمام سینیٹرز ووٹ ڈالیں تو ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کم از کم 67 ووٹ درکار ہوں گے۔ اس صورت میں اگر ڈیموکریٹک پارٹی کے تمام 54 ارکان مواخذے کے حق میں ووٹ دیں تو انہیں مزید 13 سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔Also readFrench schools refuse dozens of girls wearing Muslim dress
آئینی مراحل اور قانونی فریم ورک
امریکی آئینی نظام کے تحت سینیٹ میں سادہ اکثریت حاصل کرنا صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مواخذے کے معاملے میں ایوانِ نمائندگان اور سینیٹ کا کردار الگ الگ ہے، جہاں ایوانِ نمائندگان صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرکے الزامات کی منظوری دیتا ہے۔ دوسری طرف سینیٹ میں مقدمے کی سماعت کے بعد صدر کو مجرم قرار دینے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے موجود ارکان کے دو تہائی ووٹ درکار ہوتے ہیں۔
سیاسی تجزیہ اور ڈیموکریٹس کا اثر و رسوخ
سیاسی مبصرین کے مطابق ڈیموکریٹس کی انتخابی کامیابی صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی مشکلات بڑھا سکتی ہے، خصوصا ایسی صورت میں جب ایوانِ نمائندگان کا کنٹرول بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس آجائے۔ تاہم مواخذے کی کارروائی اور صدر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درکار ووٹوں کا حصول الگ الگ مراحل ہیں، جس میں ہر فریق اپنی حکمت عملی طے کر رہا ہے۔
حتمی فیصلے کے لیے باقی ماندہ اقدامات
اگر تمام 100 سینیٹرز موجود ہوں تو دو تہائی اکثریت کی تعداد 67 بنتی ہے، جو کہ ٹرمپ کو برطرف کرنے کے لیے کلیدی عدد ہے۔ اس مرحلے پر تمام فریقین کا توجہ اس بات پر ہے کہ وہ کس طرح مزید ووٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے 13 سینیٹرز کی حمایت حاصل کرنا ہی واحد راستہ ہے جس کے ذریعے وہ آئینی حکم پر عمل درآمد کروا سکتی ہے۔
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