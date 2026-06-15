ٹرمپ کا اعلان: حرمز کا دریا دوبارہ کھولنے کا فیصلہ

این ایڈنٹ میں، بانی پاکستانی ثالثی کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس نے حرمز کے دریا کو کھولنے، جنگ ختم کرنے اور مستقبل میں خفیہ اعلانات کو قائم رکھنے کا عہد کیا۔
ٹرمپ نے پیر کے دن کمانڈ جماعت کے اجلاس سے پہلے فرانس میں گ۷ سامٹ سے پہلے اپنے بیان کے دوران حرمز کے دریا کو ہفتے کے آخر تک مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس دریا کو کھلا رکھنے میں زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی اور اس نے ٹروتھ سوشل پر بھی بتایا کہ جہاز حرمز کی طرف سے نکل رہے ہیں اور کثیر مقدار میں تیل بھری ہوئی ہیں۔ یہ آواز زبردست امید اور اس خطے میں ایک نئے مزاج کا عکاس ہے۔ اس دن واشنگٹن اور تہران میں ایک معاہدہ ہوا جس کا مقصد مشرق وسطی کے جنگ کو ختم کرنا تھا۔ اس معاہدے پر پاکستان نے ثالثی کی اور پیر کے دن سویٹزرلینڈ میں اس کی رسمی دستخط کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک اعلی درجے کے حکام نے کہا کہ ٹرمپ ، نائب صدر وینس اور ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بیکر قلیباف نے پہلے ہی الیکٹرانک طور پر معاہدہ پر دستخط کر لیے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے یہ بتایا کہ کے معاہدے میں حرمز کو فوری طور پر کھلا رکھا جائے گا اور دونوں طرفے آئندہ دو ماہ میں ایک حتمی معاہدہ کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے نے جنگ میں سے ایک عارضی وقفہ پیدا کیا ہے اور ایران کے ٹیکنالوجی سامان کو آزاد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایران کے دفاعی محکمے نے اس معاہدے کو ایک فتح کے طور پر سراہا اور کہا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کو بے عزتی کا سامنا کیا ہے۔ جبکہ ایران کے وزارت خارجہ کے خطیب اسمتائی باقئی نے یہ نکات سامنے لائے کہ اب بھی امریکہ کے ساتھ گہری مشکوکیت باقی ہے اور یہ معاہدہ محض تناؤ کم کرنے کا ایک قدم ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ امریکہ لبنان میں جنگ کو ختم کرنے کی پائیداری کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد اسرائیل کے دفاعی وزیر نے کہا کہ اسرائیلی فوجیں لبنان، شام اور غزه میں بغیر کسی وقفے کے دورانیہ میں کارفرما رہیں گی۔ لبنان کے صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ اسرائیل-حزبیت کے جھگڑے کا ذاتی خاتمہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پہلی موٹی ضربوں والے حملے میں ایک شخص کا قتل ہوا۔ تہران میں ایک طالب علم نے کہا کہ یہ معاہدہ لوگوں کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ جماعت کا تحریف اس سے زیادہ زیادہ ہوا ہے۔ عوامی رائے مقامی سطح پر متنوع رہی۔ ایک طرف عوام نے اس معاہدے کو امن کا تاریخی قدم مانا جبکہ دوسری طرف انسانوں کی بنیادی ضروریات کے باوجود جنگ کے اثرات اور تجزیاتی اقدار کے بارے میں تشویش۔ امریکہ نے ایران سے طویل عرصہ تک ہائی انرجی سرنگ کے دوران نینوئر ٹیکنالوجی کو جماد رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پواہر بلاکشنز کے انتظامات اور معاہدے کی مکمل نوعیت کے بارے میں تشویش باقی ہے۔ اس معاہدے کے بعد بھی شام، عراق، سعودی عرب اور مصر نے اس کو سلامتی کا ایک اہم انتخاب سمجھا ہے۔ اس کے مطابق جب بھی پتہ چلے کہ اس معاہدے کے نفاذ پر مزید کاروائیاں لازمی ہوں تو دونوں سرکاروں کو مکمل طور پر اس کے ابلاغ کی ضرورت ہوگی.
ٹرمپ نے پیر کے دن کمانڈ جماعت کے اجلاس سے پہلے فرانس میں گ۷ سامٹ سے پہلے اپنے بیان کے دوران حرمز کے دریا کو ہفتے کے آخر تک مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس دریا کو کھلا رکھنے میں زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی اور اس نے ٹروتھ سوشل پر بھی بتایا کہ جہاز حرمز کی طرف سے نکل رہے ہیں اور کثیر مقدار میں تیل بھری ہوئی ہیں۔ یہ آواز زبردست امید اور اس خطے میں ایک نئے مزاج کا عکاس ہے۔ اس دن واشنگٹن اور تہران میں ایک معاہدہ ہوا جس کا مقصد مشرق وسطی کے جنگ کو ختم کرنا تھا۔ اس معاہدے پر پاکستان نے ثالثی کی اور پیر کے دن سویٹزرلینڈ میں اس کی رسمی دستخط کا منصوبہ بنایا گیا۔ ایک اعلی درجے کے حکام نے کہا کہ ٹرمپ، نائب صدر وینس اور ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بیکر قلیباف نے پہلے ہی الیکٹرانک طور پر معاہدہ پر دستخط کر لیے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے یہ بتایا کہ کے معاہدے میں حرمز کو فوری طور پر کھلا رکھا جائے گا اور دونوں طرفے آئندہ دو ماہ میں ایک حتمی معاہدہ کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق معاہدے نے جنگ میں سے ایک عارضی وقفہ پیدا کیا ہے اور ایران کے ٹیکنالوجی سامان کو آزاد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایران کے دفاعی محکمے نے اس معاہدے کو ایک فتح کے طور پر سراہا اور کہا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کو بے عزتی کا سامنا کیا ہے۔ جبکہ ایران کے وزارت خارجہ کے خطیب اسمتائی باقئی نے یہ نکات سامنے لائے کہ اب بھی امریکہ کے ساتھ گہری مشکوکیت باقی ہے اور یہ معاہدہ محض تناؤ کم کرنے کا ایک قدم ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ امریکہ لبنان میں جنگ کو ختم کرنے کی پائیداری کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد اسرائیل کے دفاعی وزیر نے کہا کہ اسرائیلی فوجیں لبنان، شام اور غزه میں بغیر کسی وقفے کے دورانیہ میں کارفرما رہیں گی۔ لبنان کے صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ معاہدہ اسرائیل-حزبیت کے جھگڑے کا ذاتی خاتمہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پہلی موٹی ضربوں والے حملے میں ایک شخص کا قتل ہوا۔ تہران میں ایک طالب علم نے کہا کہ یہ معاہدہ لوگوں کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ جماعت کا تحریف اس سے زیادہ زیادہ ہوا ہے۔ عوامی رائے مقامی سطح پر متنوع رہی۔ ایک طرف عوام نے اس معاہدے کو امن کا تاریخی قدم مانا جبکہ دوسری طرف انسانوں کی بنیادی ضروریات کے باوجود جنگ کے اثرات اور تجزیاتی اقدار کے بارے میں تشویش۔ امریکہ نے ایران سے طویل عرصہ تک ہائی انرجی سرنگ کے دوران نینوئر ٹیکنالوجی کو جماد رکھنے پر زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پواہر بلاکشنز کے انتظامات اور معاہدے کی مکمل نوعیت کے بارے میں تشویش باقی ہے۔ اس معاہدے کے بعد بھی شام، عراق، سعودی عرب اور مصر نے اس کو سلامتی کا ایک اہم انتخاب سمجھا ہے۔ اس کے مطابق جب بھی پتہ چلے کہ اس معاہدے کے نفاذ پر مزید کاروائیاں لازمی ہوں تو دونوں سرکاروں کو مکمل طور پر اس کے ابلاغ کی ضرورت ہوگی
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