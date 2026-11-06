ٹرمپ کا روس اور یورپ کے ساتھ بڑے معاہدے کی پیش گوئی
ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان امن کے بڑے معاہدے کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ پورے یورپ کو متاثر کرے گا، جبکہ میลา ٹرمپ نے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان آنے والے معاہدے کی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں، جو نہ صرف یوکرین بلکہ پورے یورپ کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ ان کے بیان نے مغربی ممالک میں ایسی خدشات کو جنم دیا ہے کہ امریکہ کرملاک کے ساتھ بڑی جیو پولیٹیکل سمجھوتے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔
سفارتی ملاقات اور نئے مذاکرات کا سیاق و سباق
امریکی فرسٹ لیڈی میلا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں روس اور یوکرین کے اعلیٰ عہدیداروں کی خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا تھا، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے خاص نمائندہ کیریل ڈیمیٹریف سے غیر متوقع ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ نے وضاحت کی کہ یہ مذاکرات ابوظہبی میں شروع ہونے والے تین فریقین کے مذاکرات سے قبل کیے جا رہے ہیں، جو فروری کے بعد پہلی بار بحال ہو رہے ہیں۔Also readوائٹ ہاؤس نے پٹ ہیگسیث اور مارکو روبیو کی استعفیٰ کی افواہوں کو مسترد کر دیا
معاہدے کی نوعیت اور عالمی ردعمل
صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ معاہدہ صرف یوکرین تک محدود نہیں ہوگا بلکہ اس میں یورپ کے دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس سے امریکہ کی فوجی موجودگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوبصورت اور وسیع پیمانے پر ہونے والا معاہدہ ہوگا جس سے تمام فریقین خوش ہوں گے، حالانکہ یوکرین اور یورپ میں یہ اندیشہ ہے کہ امریکہ اپنی سفارتی ترجیحات تبدیل کر رہا ہے۔
میلا ٹرمپ کی سفارتی کوششوں کا تفصیلی جائزہ
میلا ٹرمپ نے اولیشکی میں چھ روزہ عارضی جنگ بندی کو کامیاب بنانے کے بعد یہ سفارتی کردار ادا کیا، جس پر یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے انہیں قومی اعزاز سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو ذاتی خط بھیج رہی ہیں تاکہ شہریوں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پائیدار امن قائم کیا جا سکے، جبکہ روس کے ہومینٹیرین نمائندے نے ان کے کردار کو سراہا۔
امریکی مشنریز اور یورپی سیکیورٹی کی تفصیلات
زیلنسکی نے امریکی مشنریز سٹیو وٹکوف اور جیڑ کشر نے ابوظہبی کے مذاکرات سے قبل طویل بات چیت کی، جس میں یوکرین کے تحفظ کے ضمانتوں پر بات ہوئی۔ کشر نے بروسلز میں نیٹو اور یورپی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کیں تاکہ یورپ کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو مضبوط کیا جا سکے، جبکہ واشنگٹن روس کے ساتھ تجارتی معاملات پر بھی غور کر رہا ہے۔
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