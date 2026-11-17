ٹرمپ نے جینسن ہوانگ کی نیوڈیا واپسی کی حمایت کر دی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان کہ وہ جینسن ہوانگ کو نیوڈیا کے سربراہ واپس دیکھنے پر اعتراض نہیں کریں گے، جبکہ بورڈ نے فیصلہ مؤخر رکھا ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیکنالوجی دیو نیوڈیا کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر جینسن ہوانگ کو اپنے عہدے پر بحال کرنے کے اقدام کی صریح حمایت کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے واضح کیا کہ انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کہ جینسن ہوانگ کو ایک بار پھر کمپنی کی قیادت سونپی جائے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ان کے خیال میں جینسن ہوانگ نے اس پیچیدہ تنازعے سے ایک بڑا اور اہم سبق سیکھا ہے۔
جاسوسی کے شبہات اور صدر ٹرمپ کا موقف
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خبروں اور شبہات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جینسن ہوانگ کی اہلیہ ایلس ہوانگ چینی جاسوس ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ چین سے آنے والی کسی خوبصورت خاتون کو اکثر جاسوسی کے الزامات میں گھیرا جاتا ہے، حالانکہ اس معاملے میں انہیں ایسا کوئی یقین نہیں ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ایلس ہوانگ جاسوس ہیں یا نہیں، تاہم ان کا مرکزی نقطہ نظر جینسن ہوانگ کی بحالی کے حق میں ہے۔Also readJeffrey Epstein's death back in spotlight after seven years as murder claims emerge
تنازع کی پس منظر اور عوامی حمایت
یاد رہے کہ جینسن ہوانگ نے گزشتہ ہفتے اپنے ازدواجی تعلقات اور دیگر الزامات سامنے آنے کے بعد نیوڈیا کے سربراہ کا عہدہ چھوڑ دیا تھا۔ چینی خاتون ایلس ہوانگ کے ساتھ مبینہ تعلق اور ان کے چینی انٹیلی جنس سے ممکنہ روابط کے شبہات نے معاملے کو سنگین شکل دے دی تھی۔ اس صورتحال کے تناظر میں جینسن ہوانگ نے اپنی اہلیہ اور بچوں سے بیوفائی پر سرعام معافی مانگی تھی، جس کے باوجود ان کی واپسی کے لیے وسیع پیمانے پر مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔
ٹیک انڈسٹری کی شخصیات کا ردعمل
صدر ٹرمپ کی جانب سے حمایت کے اعلان سے قبل ہی جینسن ہوانگ کی واپسی کے حق میں ایک آن لائن درخواست تیار کی گئی تھی جس پر ایک لاکھ 77 ہزار سے زائد افراد نے دستخط کیے ہیں۔ اس درخواست میں ٹیکنالوجی کے شعبے کی اہم شخصیات، جن میں ایلون مسک بھی شامل ہیں، نے شامل ہو کر اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ بڑی تعداد میں دستخط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صنعت کے دیگر بڑے کھلاڑی بھی ہوانگ کی بحالی کے حق میں ہیں۔
نیوڈیا بورڈ کا فیصلہ اور آئندہ اقدامات
اگرچہ صدر ٹرمپ کی حمایت نے اس معاملے میں ایک اہم موڑ لایا ہے، لیکن نیوڈیا کے بور آف ڈائریکٹرز نے ابھی تک جینسن ہوانگ کی بحالی کے حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ کمپنی کے انتظامیہ اور بورڈ کی جانب سے مزید تفصیلات جاری کرنے کے انتظار میں ہیں، جبکہ عوامی اور صنعتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ حتمی فیصلہ اب نیوڈیا کے بورڈ کے پاس ہے جو اس تنازع کے بعد کمپنی کے مستقبل کے حوالے سے اپنا رویہ طے کرے گا۔
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