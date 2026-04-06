ٹرمپ کا ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے پر سخت انتباہ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا گیا تو ملک میں کوئی پل باقی نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی مطالبات کی تعمیل پر زور دیا، اور ایرانی تیل ضبط کرنے کی دھمکی بھی دی۔ تہران نے جواب میں کہا ہے کہ مذاکرات مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے کی شرائط کے تحت ہوں گے۔
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت خبردار کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اگر آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا گیا تو ملک میں کوئی پل باقی نہیں رہے گا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، ٹرمپ نے زور دیا کہ امریکہ نے پہلے، دوسرے اور تیسرے حکومت کی تبدیلیوں کو پہلے ہی انجام دیا ہے، اور اس بات پر زور دیا کہ امریکی تجاویز ایک معاہدے کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران امریکی مطالبات کو پورا کرتا ہے تو جنگ فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ سی این این کے ایک سروے کے بارے میں جس میں
یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک جنگ ہار چکے ہیں، ٹرمپ نے اس خیال کو مسترد کر دیا، اور کہا کہ وہ نہیں ہارے۔ انہوں نے مزید خبردار کیا کہ، اگر ضرورت پڑی تو، امریکہ ایرانی تیل ضبط کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران میں مذاکرات کار اب زیادہ معقول ہیں، اور امریکہ ملک کے اندر باخبر افراد سے بات چیت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کی حمایت کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں احمق قرار دیا، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران میں فتح چاہتا ہے۔\اسی دوران، تہران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز کا باضابطہ جواب دیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ بات چیت صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے کی شرائط کے تحت ہوگی۔ ایران نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے، جن میں تمام اقتصادی پابندیاں ہٹانا، جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، اور تمام علاقائی تنازعات کا حل شامل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں کشیدہ رہے ہیں، خاص طور پر 2018 میں جب امریکہ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور اس پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں۔ ایران نے اس کے جواب میں یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کیا، اور خطے میں اس کے اتحادیوں پر حملے کیے، جس سے کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ عالمی برادری نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعہ کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی اپیل کی ہے۔ تاہم، ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی سفارتی حل کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔\اس صورتحال میں، یہ ضروری ہے کہ فریقین بات چیت کے لیے تیار رہیں، اور بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ امریکہ اور ایران دونوں کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ جنگ کا نتیجہ تباہ کن ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خطے میں عدم استحکام اور جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس تنازعہ کو حل کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے، اور دونوں ممالک کو بات چیت کی میز پر لانے کے لیے کوششیں کرنی چاہئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات صرف دونوں ممالک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے اہم ہیں، اور اس لیے ان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں کی جانی چاہئیں۔ اس ضمن میں سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ دونوں ممالک کو اس بات کا بھی ادراک کرنا چاہیے کہ جنگ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو گا
