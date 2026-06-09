ٹرمپ کا ایران کے خلاف دو ہفتوں میں مکمل فتح کا دعویٰ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا آئندہ دو ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان کرے گا، جس سے تیل کی قیمتیں گر جائیں گی۔ تاہم انہوں نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا آئندہ دو ہفتوں کے اندر ایران کے خلاف ' مکمل فتح ' کا اعلان کرے گا۔ یہ بیان انہوں نے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے لیے منعقدہ ایک ٹیلی ریلی سے خطاب کے دوران دیا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکا نے ایران کے خلاف سخت مؤقف اختیار کیا ہے اور ان کے بقول 'ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن اصل فتح اگلے دو ہفتوں میں نظر آئے گی جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔' انہوں نے مزید کہا کہ یہ ' مکمل فتح ' بہت جلد سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تاہم ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کسی مخصوص فوجی، سفارتی یا قانونی منصوبے کی تفصیلات فراہم نہیں کیں جس کی بنیاد پر ' مکمل فتح ' کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کے اس دعوے نے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں مختلف ردعمل کو جنم دیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر اسے ایران پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ' مکمل فتح ' کی پیش گوئی کے بعد بین الاقوامی توانائی منڈیوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ ٹرمپ نے براہِ راست تیل کی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 'فتح' کے بعد قیمتیں گر جائیں گی، تاہم توانائی منڈیوں کے ماہرین عام طور پر قیمتوں کی سمت کا انحصار سپلائی، آبنائے ہرمز کی صورتحال، پابندیوں، جنگی خطرات اور عالمی طلب جیسے متعدد عوامل پر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹرمپ کا سیاسی و معاشی دعویٰ ہے، کوئی سرکاری مارکیٹ پیش گوئی نہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں پہلے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ اگر ٹرمپ کے دعوے کے مطابق کوئی معاہدہ یا فوجی کامیابی ہوتی ہے تو اس سے قیمتوں میں عارضی کمی آ سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں قیمتیں دیگر عوامل سے متاثر ہوں گی۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی پیش قدمی کا جواب دینے کی صلاحیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان کے بعد ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایران ی حکام پہلے بھی امریکی دباؤ کے خلاف سخت موقف اختیار کر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کی ' مکمل فتح ' کی اصطلاح مبہم ہے اور اس کے ممکنہ معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایران کے ساتھ ایک نیا جوہری معاہدہ، پابندیوں میں نرمی، یا فوجی کارروائی میں کامیابی۔ تاہم ان تمام امکانات میں سے کسی کے بھی وقوع پذیر ہونے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس تناظر میں ٹرمپ کا یہ دعویٰ بظاہر ان کے حامیوں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے، لیکن اس کے حقیقت پسندانہ ہونے پر شکوک و شبہات موجود ہیں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا آئندہ دو ہفتوں کے اندر ایران کے خلاف 'مکمل فتح' کا اعلان کرے گا۔ یہ بیان انہوں نے ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم کے لیے منعقدہ ایک ٹیلی ریلی سے خطاب کے دوران دیا۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ امریکا نے ایران کے خلاف سخت مؤقف اختیار کیا ہے اور ان کے بقول 'ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، لیکن اصل فتح اگلے دو ہفتوں میں نظر آئے گی جب ہم مکمل فتح کا اعلان کریں گے۔' انہوں نے مزید کہا کہ یہ 'مکمل فتح' بہت جلد سامنے آئے گی اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں نمایاں طور پر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تاہم ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کسی مخصوص فوجی، سفارتی یا قانونی منصوبے کی تفصیلات فراہم نہیں کیں جس کی بنیاد پر 'مکمل فتح' کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کے اس دعوے نے سیاسی اور سفارتی حلقوں میں مختلف ردعمل کو جنم دیا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ ہو سکتا ہے، جبکہ دیگر اسے ایران پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جانب سے 'مکمل فتح' کی پیش گوئی کے بعد بین الاقوامی توانائی منڈیوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں۔ ٹرمپ نے براہِ راست تیل کی قیمتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 'فتح' کے بعد قیمتیں گر جائیں گی، تاہم توانائی منڈیوں کے ماہرین عام طور پر قیمتوں کی سمت کا انحصار سپلائی، آبنائے ہرمز کی صورتحال، پابندیوں، جنگی خطرات اور عالمی طلب جیسے متعدد عوامل پر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ٹرمپ کا سیاسی و معاشی دعویٰ ہے، کوئی سرکاری مارکیٹ پیش گوئی نہیں۔ ماہرین کے مطابق امریکا اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں پہلے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ اگر ٹرمپ کے دعوے کے مطابق کوئی معاہدہ یا فوجی کامیابی ہوتی ہے تو اس سے قیمتوں میں عارضی کمی آ سکتی ہے، لیکن طویل مدت میں قیمتیں دیگر عوامل سے متاثر ہوں گی۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے کسی بھی امریکی پیش قدمی کا جواب دینے کی صلاحیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیان کے بعد ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری ردعمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ایرانی حکام پہلے بھی امریکی دباؤ کے خلاف سخت موقف اختیار کر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ٹرمپ کی 'مکمل فتح' کی اصطلاح مبہم ہے اور اس کے ممکنہ معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ایران کے ساتھ ایک نیا جوہری معاہدہ، پابندیوں میں نرمی، یا فوجی کارروائی میں کامیابی۔ تاہم ان تمام امکانات میں سے کسی کے بھی وقوع پذیر ہونے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ اس تناظر میں ٹرمپ کا یہ دعویٰ بظاہر ان کے حامیوں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے، لیکن اس کے حقیقت پسندانہ ہونے پر شکوک و شبہات موجود ہیں
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