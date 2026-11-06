ٹرمپ کا ایران اور چیف آف اسٹاف کی تبدیلی پر اہم اعلان
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر بیانیہ اور اسٹیفن ملر کو چیف آف اسٹاف مقرر کرنے کی تصدیق کی۔ انتخابی نتائج اور سفارتی پالیسی پر مکمل تفصیلات۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے نہ روکتا تو آج اسرائیل اور پورا مشرق وسطیٰ موجود نہ ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا تاہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس پوزیشن کے تحت اپنی خارجہ پالیسی کے اثرات کو واضح کیا اور خطے میں امریکہ کے کردار کی مزید نشاندہی کی۔
ایران پالیسی اور سیاسی نتائج
امریکی صدر نے حال ہی میں اعتراف کیا تھا کہ ایران کے خلاف جنگ کی غیر مقبولیت اور اس کے باعث عالمی مہنگائی میں اضافے نے امریکی وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی بھاری شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی تسلیم کیا کہ ریپبلکنز کی انتخابی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ایران کے ساتھ جنگ تھی۔ یہ اقرار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علاقائی تناؤ کا براہ راست اثر امریکی اندرونی سیاست پر پڑا ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
واٹھ ہاؤس میں نیا انتظامی نظام
ٹروتھ سوشل پر ایک اور بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے موجودہ ڈپٹی چیف آف اسٹاف اسٹیفن ملر 9 نومبر 2026 سے چیف آف اسٹاف کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ انہوں نے اسٹیفن ملر کو اپنا قابل اعتماد مشیر قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ چیف آف اسٹاف سوسی وائلز سیاسی امور کے شعبے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ یہ انتظامی تبدیلی وائٹ ہاؤس میں پاور شیئرنگ کے نئے ماڈل کی نشاندہی کرتی ہے۔
سوسی وائلز کی خدمات کی تعریف
امریکی صدر نے سوسی وائلز کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے چیف آف اسٹاف کے طور پر بہترین کام کیا ہے۔ اس تعریف کے ساتھ ہی ٹرمپ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ان کی ٹیم میں تبدیلیاں انتہائی احتیاط اور منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہیں۔ سوسی وائلز کا اب نئی ذمہ داریاں سنبھالنا اس عزم کی علامت ہے کہ حکومتی کامیابی کو برقرار رکھا جائے گا۔
بین الاقوامی سفارت کاری کے تقاضے
امریکا سے نئی سفارتکاری سے قبل تحریری وعدے نہیں عملی اقدامات درکار ہیں، ایران کے حوالے سے یہ موقف عالمی سطح پر تبادلہ خیال کا موضوع بنا ہے۔ ٹرمپ کی پارٹی شکست کے بعد عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق ایران پالیسی میں ممکنہ نرمی یا استحکام سے جوڑا جا رہا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics