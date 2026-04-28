ٹرمپ کا دعویٰ: ایران تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، قیادت نے امریکہ کو کمزور پوزیشن بتائی

صدر ٹرمپ نے ایران کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران شدید دباؤ میں ہے اور اس کی قیادت نے امریکہ کو اپنی کمزور پوزیشن سے آگاہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی مذاکرات کی تجویز پر غور کرنے کا کہا۔
صدر ٹرمپ نے ایران کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر شدید دباؤ ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران کی موجودہ قیادت نے خود امریکہ کو ملک میں جاری صورتحال کے درمیان اپنی کمزور پوزیشن کے بارے میں بتایا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے کہ ہرمز کی آبنائے پر کسی بھی قسم کی بندش کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ خطے میں تجارت اور تیل کی فراہمی بحال ہو سکے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایران کو یقین ہے کہ وہ اپنی داخلی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان میں ایران کی معاشی اور سیاسی حالت کی گંભیر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت کو احساس ہو گیا ہے کہ ملک شدید دباؤ میں ہے اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ایران ی حکام داخلی قیادت کے مسائل سے دوچار ہیں اور وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ہرمز کی آبنائے کی صورتحال کا ذکر کیا، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے، اور کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس آبنائے پر سے کسی بھی قسم کی بندش کو ختم کرنے میں مدد کرے۔ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ایران کی مدد کرنی چاہیے تاکہ خطے میں تجارت اور تیل کی فراہمی بحال ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ ایران اپنی داخلی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ اس بیان کے ردعمل میں ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر کی گئی مذاکرات کی درخواست پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے پہلے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ مذاکرات کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران ی عوام امریکی حملوں کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور موجودہ تناؤ کے درمیان تہران کا موقف مزاحمت کا ہے۔ عراقچی نے واضح طور پر کہا کہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایران کی داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایران ی عوام اپنی قسمت کے خود فیصلہ کرنے کے حق رکھتے ہیں۔ یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ کے درمیان ایک اہم پیشرفت ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور ایران ی وزیر خارجہ کے ردعمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا امکان موجود ہے۔ تاہم، دونوں اطراف کے درمیان گہری عدم اعتمادی اور سخت موقف کی وجہ سے مذاکرات کا آغاز کرنا اور انہیں کامیاب بنانا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ ایران پر جوہری پروگرام، میزائل پروگرام اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے کی پالیسیوں پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ دوسری جانب، ایران امریکہ پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے اور ایران کی داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ ان تمام مسائل کو حل کیے بغیر دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی پیشرفت ممکن نہیں ہے۔ ایران کی موجودہ صورتحال خطے اور عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر ایران میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑھ گیا تو اس کے خطے میں مزید تناؤ اور عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کو ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کریں اور ایک ایسا حل تلاش کریں جو تمام کے لیے قابل قبول ہو۔ ایران کی سلامتی اور استحکام خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہے.
صدر ٹرمپ نے ایران کی موجودہ صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس پر شدید دباؤ ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران کی موجودہ قیادت نے خود امریکہ کو ملک میں جاری صورتحال کے درمیان اپنی کمزور پوزیشن کے بارے میں بتایا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے کہ ہرمز کی آبنائے پر کسی بھی قسم کی بندش کو فوری طور پر ختم کر دیا جائے تاکہ خطے میں تجارت اور تیل کی فراہمی بحال ہو سکے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ایران کو یقین ہے کہ وہ اپنی داخلی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیان میں ایران کی معاشی اور سیاسی حالت کی گંભیر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت کو احساس ہو گیا ہے کہ ملک شدید دباؤ میں ہے اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ایرانی حکام داخلی قیادت کے مسائل سے دوچار ہیں اور وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر ہرمز کی آبنائے کی صورتحال کا ذکر کیا، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے، اور کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ اس آبنائے پر سے کسی بھی قسم کی بندش کو ختم کرنے میں مدد کرے۔ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کو ایران کی مدد کرنی چاہیے تاکہ خطے میں تجارت اور تیل کی فراہمی بحال ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ ایران اپنی داخلی مشکلات پر قابو پا لے گا۔ اس بیان کے ردعمل میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر کی گئی مذاکرات کی درخواست پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ روسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عراقچی نے کہا کہ امریکہ نے پہلے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اب وہ مذاکرات کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی عوام امریکی حملوں کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور موجودہ تناؤ کے درمیان تہران کا موقف مزاحمت کا ہے۔ عراقچی نے واضح طور پر کہا کہ ایران کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ وہ ایران کی داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام اپنی قسمت کے خود فیصلہ کرنے کے حق رکھتے ہیں۔ یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تناؤ کے درمیان ایک اہم پیشرفت ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور ایرانی وزیر خارجہ کے ردعمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا امکان موجود ہے۔ تاہم، دونوں اطراف کے درمیان گہری عدم اعتمادی اور سخت موقف کی وجہ سے مذاکرات کا آغاز کرنا اور انہیں کامیاب بنانا آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ ایران پر جوہری پروگرام، میزائل پروگرام اور خطے میں عدم استحکام پھیلانے کی پالیسیوں پر تنقید کرتا رہتا ہے۔ دوسری جانب، ایران امریکہ پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے اور ایران کی داخلی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ ان تمام مسائل کو حل کیے بغیر دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی پیشرفت ممکن نہیں ہے۔ ایران کی موجودہ صورتحال خطے اور عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگر ایران میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام بڑھ گیا تو اس کے خطے میں مزید تناؤ اور عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خطرہ ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کو ایران کی صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کریں اور ایک ایسا حل تلاش کریں جو تمام کے لیے قابل قبول ہو۔ ایران کی سلامتی اور استحکام خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ضروری ہے
ایران ٹرمپ مذاکرات ہرمز کی آبنائے امریکہ