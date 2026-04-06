ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے بعد عالمی تیل مارکیٹ میں بھونچال: قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد عالمی تیل کی منڈی میں بڑا اُچھال، تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، آبنائے ہرمز میں بحران کے باعث سپلائی متاثر
ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد عالمی تیل مارکیٹ میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹے کی سخت ڈیڈ لائن دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر منگل تک آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس صورتحال کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
رپورٹوں کے مطابق، امریکی خام تیل کی قیمت 2.35 فیصد اضافے کے ساتھ 114.16 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ عالمی معیار برینٹ کروڈ 1.72 فیصد اضافے کے ساتھ 110.91 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے توانائی کی عالمی منڈی میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث عام لوگوں پر بھی مہنگائی کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ ہے۔\اس صورتحال کی ایک اہم وجہ آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والا بحران ہے۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز پر حملوں کے نتیجے میں اس اہم سمندری گزرگاہ کو مؤثر طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آبنائے ہرمز، جو خلیج فارس کو عالمی منڈیوں سے جوڑتا ہے، دنیا کی تقریباً 20 فیصد تیل سپلائی کا ذریعہ ہے۔ اس بندش کے بعد، ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تیل سپلائی بحران بن سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خام تیل، جیٹ فیول، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس بحران سے نہ صرف تیل کی قیمتیں بڑھیں گی بلکہ عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکی صدر نے اشارہ دیا ہے کہ یہ بحران مزید دو سے تین ہفتے جاری رہ سکتا ہے، جب کہ مالیاتی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ مہینے کے اختتام تک تقریباً ایک ارب بیرل تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جس میں خام تیل اور ریفائنڈ مصنوعات دونوں شامل ہیں۔ اس صورتحال میں، عالمی برادری کو خطے میں امن و استحکام قائم کرنے اور تیل کی سپلائی کو بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔\اس بحران کے تناظر میں، مختلف ممالک اور عالمی اداروں کی جانب سے ردعمل سامنے آ رہا ہے۔ چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ اس کے علاوہ، خطے کے دیگر ممالک بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس بحران کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کر دیے ہیں، جبکہ عراق میں مزاحمتی گروپ نے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان دعوؤں کی آزادانہ تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، متحدہ عرب امارات کے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ضروری ہے کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازعے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ عالمی برادری کو اس بحران کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہئیں۔ بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے اور فریقین کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات کی ضرورت ہے
