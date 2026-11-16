ٹرمپ کے ججوں کی نامزدگی میں ریپبلکن رکنوں کی مخالفت
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وفاقی عدلیہ میں محافظ اثر انداز کرنے کی کوششوں پر مقامی ریپبلکن سینٹرز کی روک ٹوک نے نئی شکل اختیار کر لی ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آمریکی سینٹ کے ہاتھ سے نکلنے سے پہلے وفاقی عدلیہ کی تشکیل نو کرنے کی کوششیں اب ریپبلکن پارٹی کے اندر سے مزاحمت کا شکار ہو گئی ہیں۔ گزشتہ چند روز میں سینٹ کے کچھ ارکان نے ٹرمپ کی تیار کردہ کئی اہم ججوں کی نامزدگیوں کو بلاک کرنے یا ان پر شدید تنقید کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اقدام ڈیموکریٹس کے اقتدار میں واپس آنے سے قبل محافظ لبرل جماعت کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں رکاوٹ بنتا نظر آ رہا ہے۔
عدلیہ کی تبدیلی میں رکاوٹیں اور مخالفت
سینٹ کے کچھ ارکان نے گزشتہ چند روز میں تین نامزد ججوں کے خلاف اپنی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کے ارکان صدر کی ججوں کی نامزدگیوں کی تائید کرتے آئے ہیں، لیکن اب کچھ سینٹرز نے اپنے علاقائی مفادات اور نامزد کردہ افراد کی موزونیت کے حوالے سے اعتراضات اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اس صورتحال نے وائٹ ہاؤس کی آخری کوششوں کو پیچھے دھکیلا ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
مقامی سینٹرز کا کہنا ہے کہ صدارتی انتظامیہ نے ان کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پسندیدہ شخصیات کو ججوں کے عہدے پر فائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ سینٹر الین ایروینگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سے مستند امیدواروں کی سفارش کی تھی لیکن وائٹ ہاؤس نے انہیں ٹھکرا دیا۔ اس طرح کے تنازعات نے امریکی عدلیہ کی بحالی کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔
سیاسی تنازعات اور نامزدگیوں کا بحران
سینٹ جیڈیشری کمیٹی کے سابق ارکان تھم ٹلس اور جان کرن نے بھی کچھ نامزدگیوں کی حمایت سے انکار کر دیا ہے۔ تھم ٹلس نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا رویہ انتہائی سخت تھا اور اس نے سینٹرز کو مجبور کیا تھا۔ جان کرن نے ڈلیس میں جج کی نامزدگی کے حوالے سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں نامزدگی کے لیے مناسب طریقہ کار اپنایا نہیں گیا۔
وائٹ ہاؤس نے بھی اس صورت حال پر رد عمل ظاہر کیا ہے اور لی رڈوفسکی کی نامزدگی کو واپس لے لیا ہے۔ ان کی جگہ جے کوری ہائیلینڈ کی نامزدگی کی گئی ہے جو آرکنساس سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ اس تبدیلی کے پیچھے آرکنساس کے دونوں سینٹرز جان بوژمین اور ٹام کٹن کی مخالفت تھی جو لی رڈوفسکی کے خلاف تھے۔
مقامی اثرات اور مستقبل کی منصوبہ بندی
ڈیموکریٹس کے اقتدار میں واپس آنے کے بعد یہ کوششیں سختی سے محدود ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے پہلے دور میں تین سو کے قریب ججوں کی نامزدگی کی تھی جن میں سپریم کورٹ کے تین جج بھی شامل ہیں۔ اب تک پچاس سات ججوں کی نامزدگی ہو چکی ہے جو آمریکی عدلیہ میں محافظ اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
ابھی تیس نامزدگیوں کی باقی ہیں جن میں ڈینئل ڈومینیکو کی نامزدگی بھی شامل ہے۔ یہ نامزدگی منگل کو ووٹنگ کے لیے آگے بڑھائی جائے گی۔ سینٹ مےجرٹی لیڈر جان تھون کا کہنا ہے کہ جب تک ریپبلکنز سینٹ میں اکثریت میں ہیں، ججز کی تائید ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ تاہم، مقامی تنازعات اور سیاسی دباؤ نے اس عمل کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics