ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مستقل اور غیر تبدیلی پذیر جوہری معاہدے کا مطالبہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مستقبل میں کسی بھی قیادت کی تبدیلی کے باوجود برقرار رہنے والا دائمی معاہدہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکاری سطح پر واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایسا دائمی اور غیر متزلزل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جسے مستقبل میں آنے والا کوئی بھی امریکی صدر تبدیل یا منسوخ نہ کر سکے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز ٹی وی چینل کو ٹیلی فونک انٹرویو دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ماضی میں امریکا اور ایران کے درمیان ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اب واشنگٹن کسی عارضی سمجھوتے پر راضی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں ایسا معاہدہ ضروری ہے جو طویل عرصے تک قائم رہے اور قیادت کی تبدیلی کے باوجود اپنا اثر برقرار رکھے۔
دائمی معاہدے کی شرائط اور جوہری پابندیاں
صدر ٹرمپ نے تفصیل سے وضاحت کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ چار، پندرہ یا بیس سال بعد آنے والا کوئی نیا امریکی صدر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت دے سکے۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور یہ امریکا کی پالیسی کا ایک اہم ستون ہے۔ ٹرمپ نے اس بات کا بھی اشارہ کیا کہ ایران کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی اکثر اگلے ہی روز کی جاتی ہے، اس لیے ایک مضبوط اور طویل المدتی قانونی ڈھانچہ ضروری ہے جو مستقبل کے حوالے سے یقین دہانی کرائے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
ایران کی پوزیشن اور سفارتی ردعمل
دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تصدیق کی ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ عراقچی نے واضح کیا کہ ایران کا مقصد ایسا معاہدہ کرنا ہے جو مستقبل میں دوبارہ جنگ چھڑنے کے امکانات کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن امریکا کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہوگی کہ وہ سنجیدگی سے سفارتی عمل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور صرف تاخیر کی پالیسی نہیں اپنا رہا۔
مذاکرات کے حوالے سے متوقع نتائج اور خطرات
ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کسی ایسے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا جو اس کے قومی مفادات اور خودمختاری کو نقصان پہنچائے۔ عراقچی نے بیان دیا کہ تہران کے لیے انتہائی افزودہ یورینیم کو ملک میں برقرار رکھنا ایک انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے، تاہم منصفانہ حل کے لیے مذاکرات کی گنجائش موجود ہے۔ اس دوران امریکی صدر کے خصوصی نمائندوں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے برلن میں قطری حکام سے ملاقات کی اور امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اور ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
خطے میں سفارتی سرگرمیاں اور کشیدگی
امریکی صدر نے ایران میں رجیم چینج کے حوالے سے بھی اہم نکات اجاگر کیے اور کہا کہ ان کی انتظامیہ ایرانی قیادت کے مختلف گروپس سے نمٹ چکی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایرانی قیادت کے تیسرے گروپ سے مذاکرات کر رہے ہیں جسے وہ حتمی رجیم چینج بھی قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے موجودہ ایرانی قیادت کو ممکنہ طور پر پہلے کے مقابلے میں زیادہ معقول قرار دیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ مذاکرات کرنا اب بھی ایک مشکل عمل ہے۔
حالیہ واقعات اور مستقبل کا جائزہ
واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز میں صورتحال انتہائی حساس ہو گئی ہے، جہاں دو آئل ٹینکروں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ خطے میں جاری سفارتی کوششوں کے باوجود، دونوں ممالک کے درمیان مستقل معاہدے کے امکانات اور اس کی حتمی شرائط تاحال واضح نہیں ہیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے دوران دونوں جانب سے باہمی اعتماد کے قیام اور علاقائی استحکام کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔
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