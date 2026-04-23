ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے میں جلدی نہ کرنے کا اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں جلدی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ ایک مستقل اور طویل المدتی معاہدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایران کی معیشت پر اثرات کے بارے میں بھی بیان دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے میں جلدی کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک ایسا مستقل اور طویل المدتی معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہ سکے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی صورت میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کا دعویٰ کیا اور کہا کہ امریکہ اس اہم آبی گزرگاہ کو کھولنے کے لیے تیار ہے اور ایران کے ساتھ جلد از جلد ایک معاہدہ ممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو ایک بہتر معاہدے کا موقع دیا جا رہا ہے اور جیسے ہی معاہدہ حتمی شکل اختیار کر لے گا، آبنائے ہرمز کو بلا تاخیر کھول دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری نہیں رکھ پا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران میں قیادت کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال موجود ہے اور ملک اندرونی انتشار اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ تاہم، انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران میں امریکہ کے 75 فیصد اہداف حاصل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ دو ہفتوں کی جنگ بندی کے دوران ایران نے ممکنہ طور پر اپنی عسکری صلاحیت کو کچھ حد تک بحال کر لیا ہوگا، لیکن امریکی فوج کے پاس ایک دن میں اسے دوبارہ ختم کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ ایران کے معاملے میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اس بات پر تاکید کی کہ وہ ایران کے ساتھ ایک طویل المدتی امن معاہدہ چاہتے ہیں اور اسی لیے کسی بھی معاہدے میں جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے امریکی عوام کو خبردار کیا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کردہ پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک کہ ایران ایک ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے جو امریکہ کے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی سلامتی اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور وہ اس علاقے میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ آبنائے ہرمز میں بحری تجارت کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، انہوں نے بھارت کے خلاف کنیکٹیکٹ میں خالصتان حامی سکھوں کے احتجاج اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر سرخ مائع پھینکنے کی خبروں پر بھی تبصرہ کیا۔
