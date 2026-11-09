ٹرمپ کی ساکھ 32 فیصد پر گرتی ہوئی کارپوریٹ انتخابات میں کامیابی کا سبب
ڈونلڈ ٹرمپ کی سرگرمی کی ساکھ 32 فیصد رہ گئی ہے۔ مہنگائی اور ایران سے جنگ نے امریکی عوام کو ناراض کیا ہے۔ یہ ریپبلیکن پارٹی کے لیے کارپوریٹ انتخاب میں بڑی شکست کا سبب بنی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کی ساکھ 32 فیصد کے قریب ترین کم ترین سطح پر برقرار رہی ہے۔ یہ ساکھ مسلسل مہنگائی میں اضافے اور ایندھن کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے عوامی عدم اطمینان کا نتیجہ ہے۔
مہنگائی اور ایندھن کی قیمتوں کا اثر
ریٹرز اور ایپسوس کے ذریعہ 6 نومبر سے 9 نومبر 2023 کے درمیان کیا گیا ایک سروے اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سروے میں 1,705 امریکیوں سے جوابات جمع کیے گئے ہیں اور اس کی غلطی کا اندازہ تقریباً 2 فیصد ہے۔ 32 فیصد امریکی اب بھی وہیٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کی تائید کرتے ہیں۔Also readRare perfume bottle dating back 2,000 years unearthed in Italy's Pompeii
یہ تعداد اکتائی کے آخر اور نومبر کی شروعات کے درمیان کیے گئے دو پچھلے سرویز سے یکساں ہے۔ اکتائی کے وسط میں یہ ساکھ 31 فیصد تھی جو ان کے سیاسی کیریئر کا کم ترین درجہ تھا۔ اب یہ ساکھ اس سے ایک فیصد زیادہ ہے لیکن پھر بھی بہت کم ہے۔
ریپبلیکن پارٹی کی شکست اور نتائج
نومبر 3 کو ہونے والے درمیانی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت ریپبلیکن نے شدید شکست کھائی ہے۔ اس شکست کے بعد ریپبلیکن پارٹی نے امریکی کانگریس کے دونوں ہاؤسز پر کنٹرول کھو دیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔
یہ کامیابی 2008 کے بعد سے پہلی ہے۔ ڈیموکریٹس نے کنساس، ساؤتھ کرولائنا اور ٹیکساس جیسی روایتی طور پر محافظ ریاستوں میں سینٹ کے نشستیں بھی حاصل کی ہیں۔ کچھ مقابلے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوئے ہیں لیکن نتائج واضح ہیں۔
امریکی عوام کی عدم اطمینان کی وجوہات
فیسلمگی کی قیمتوں کے انتظام کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ صرف 21 فیصد رہ گئی ہے۔ اکتائی 2025 میں وہیت ہاؤس واپس آنے کے بعد سے انہوں نے مہاجرین کی اخراج کو تیز کیا ہے۔ انہوں نے اس پالیسی کے اہم ماہر اسٹیون ملر کو نئے وہیت ہاؤس چیف آف اسٹاف کے طور پر پیش کیا ہے۔
فبروری میں ایران کے خلاف چلائی گئی جنگ نے ایندھن کی قیمتوں میں شدید اضافہ کیا ہے۔ اس سے گھریلو معیشت پر بوجھ بڑھا ہے۔ 38 فیصد امریکی ان کی ہجرتی پالیسیوں پر راضی ہیں لیکن معیشت کے حوالے سے صرف 50 فیصد ریپبلیکنز ہی راضی ہیں۔
مستقبل کے اقدامات اور سیاسی صورتحال
ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ساکھ نے ان کے ہم جماعتوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ کانگریس کے رکنوں کو مہنگائی کے مسئلے کا جواب دینا مشکل ہو گیا ہے۔ 81 فیصد ریپبلیکنز ان کی ہجرتی پالیسیوں کو پسند کرتے ہیں جبکہ معیشت کے حوالے سے یہ عدد 50 فیصد ہے۔
عالمی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کی 'پیانس بورڈ' کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سیلاب کے دوران سست روی کا شکار ہے۔ تاہم یہ واقعہ امریکی داخلی سیاست اور معیشت سے براہ راست متعلق نہیں ہے۔ امریکی عوام کا تعلق اب معیشت سے ہے۔
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