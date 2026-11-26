ٹرمپ نے پوٹن سے یورپ میں عسکری کارروائیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمر پوٹن سے یورپ میں تمام عسکری دباؤ ختم کرنے اور یوکرین جنگ کے لیے فوری معاہدے کی کوششوں کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمر پوٹن سے اپیل کی ہے کہ وہ یورپ کے مختلف علاقوں میں اپنی عسکری کارروائیوں اور جارحیت کو کم کرے تاکہ یوکرین جنگ کے حوالے سے ایک جلدی اور پرامن معاہدہ ممکن ہو سکے۔ امریکی صدر نے ایک پوسٹ کے ذریعے یہ بات واضح کی کہ انہوں نے گذشتہ ہفتے چین میں پوٹن سے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا تھا کہ یورپ میں تناؤ کم ہونا ضروری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ روس کی جانب سے عسکری دباؤ میں کمی لانے سے دونوں ممالک کے درمیان جلد حل نکالنا آسان ہو جائے گا۔
ٹرمپ کی چین میں پوٹن سے ملاقات کی تفصیلات
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے چین کے شیزین میں منعقدہ اے پی سی سی کورز کے اجلاس کے دوران روسی لیڈر ولادیمر پوٹن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ اور دیگر علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹرتھ سوشل پر لکھا کہ انہوں نے پوٹن کو واضح پیغام دیا کہ وہ یوکرین کے علاوہ یورپ بھر میں دیگر علاقوں میں بھی عسکری کارروائیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے دونوں ممالک کے درمیان ایک تیز اور مؤثر ڈیل کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
جارحیت میں کمی اور پرامن حل کی کوششیں
امریکی صدر نے وضاحت کی کہ وہ محض یوکرین کی جنگ کو محدود نہیں دیکھتے بلکہ یورپ کے دیگر علاقوں میں روسی سرگرمیوں پر بھی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات کو مضبوط امکان سمجھتے ہیں کہ اگر روس اپنی عسکری پالیسی میں نرمی لاتا ہے تو پرامن حل نکالا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر مہینے ہزاروں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور یہ پورا منظر ایک خونریز جنگ کا ہے جسے فوری طور پر روکنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے بار بار مذاکرات کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کرنے پر زور دیا ہے اور یورپ میں امن قائم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔
جیڑ کشر اور پوٹن کی سیاسی حیثیت کا جائزہ
امریکی صدر کے سسر اور سفارتی نمائندہ جیڑ کشر نے جرمن میڈیا گروپ آکس سل پرنٹر کے چیف ایگزیکٹیو متھیاس ڈوفنر کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ولادیمر پوٹن کی تعریف کی ہے۔ جیڑ کشر نے پوٹن کو سیاست کا ایک "گرنڈ ماسٹر" اور ایک "تاریخی شخصیت" قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پوٹن نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال نہ کر کے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے حالانکہ یوکرین جنگ شدید ہو سکتی تھی۔ جیڑ کشر کا استدلال ہے کہ پوٹن واقعی پرامن تعلقات اور ریاستہائے متحدہ کے ساتھ بہتر تعلق چاہتے ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور سفارتی تناؤ
یوکرین میں روسی حملے کے آغاز کے بعد سے دیگر ممالک نے بھی روسی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیٹو کا رکن ملک پولینڈ نے ہفتے ہی میں روس پر الزام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر پولش فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹونیا نے تازہ ترین واقعے میں روسی فوجی انٹیلی جنس سروس کو ایک آگ لگانے والے واقعے سے جوڑا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ دونوں رہنماؤں کے ساتھ براہ راست رابطہ عالمی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ تنقید کرنے والے اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ واشنگٹن روس پر کافی دباؤ ڈال رہا ہے یا نہیں۔
مستقبل کے سفارتی مراحل اور نتائج
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سفارتی کوششیں اے پی سی سی کے اجلاس کے پس منظر میں کی گئیں جہاں انہوں نے چینی صدر شی جین پنگ کے ساتھ بھی تری جوہی اجلاس میں شرکت کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ اس قسم کے اعلیٰ سطحی مذاکرات سے یوکرین کی جنگ اور دیگر سیکیورٹی مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تاہم، مبصرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں روسی سرگرمیوں کے حوالے سے مزید وضاحتی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مستقبل کے اقدامات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ روسی حکومت ٹرمپ کے تجاویز پر کتنا عملدرآمد کرتی ہے اور کیا دونوں ممالک کے درمیان کوئی حتمی معاہدہ طے پاتا ہے۔
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