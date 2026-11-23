ٹرمپ کی طرف سے جنسن ہوآنگ کو این وڈیا سی ای او کے عہدے پر واپس بلانے کا اعلان
ڈونلڈ ٹرمپ نے جنسن ہوآنگ کو این وڈیا کے سی ای او کے عہدے پر بحال کرنے کے فیصلے کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ چین میں جاسوسی کے الزامات کے باوجود وہ قومی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز ایک اہم اعلان کرتے ہوئے یہ بات ثابت کی ہے کہ انہوں نے این وڈیا کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ ایک متفقہ معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت جنسن ہوآنگ کو اس ٹیکنیالوجی دیو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) کے عہدے پر واپس بحال کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس بات کا یقین دلا کر سیلیکون ویلی کے اس عہدیدار کو سکون دیا ہے کہ ان کی واپسی سے امریکہ کی قومی سلامتی کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔
قومی سلامتی کے خدشات کا ازالہ
صدر ٹرمپ نے سی این بی سی کے انٹرویو میں بتایا کہ جنسن ہوآنگ کو 'قومی خزانہ' کہنے کے بعد انہوں نے بورڈ کے ارکان کو یہ یقین دلایا کہ ان کی واپسی سے ملک کے تحفظ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جب بورڈ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اس میں کوئی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے تو ٹرمپ نے تحقیقات کے بعد حتمی جواب دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جنسن ہوآنگ صحت مند اور پرعزم ہیں۔Also readPresident Asif Ali Zardari, PM Shehbaz call for stronger Pakistan-Portugal trade ties
صدر ٹرمپ نے یہ بھی افشا کیا کہ وزیرِ انصاف ٹڈ بلینش نے تصدیق کی ہے کہ فیڈرل حکومت کے پاس جنسن ہوآنگ کی جانب سے غیر قانونی کارروائیوں کے ثبوت موجود نہیں ہیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بھی وضاحت کی کہ امریکی حکومت کو کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ این وڈیا کی جانب جنسن ہوآنگ کی واپسی کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ مانے۔
پرائیویسی سکینڈل اور جاسوسی کے الزامات
جنسن ہوآنگ کی یہ تقرری اس وقت کافی بحث کا مرکز بنی ہوئی ہے کیونکہ وہ پچھلے سال 12 نومبر کو اپنے اس انکشاف کے بعد عہدے سے ہٹ گئے تھے جب یہ سامنے آیا کہ انہوں نے اپنے ہی زیرِ انتظام کمپنی میں کام کرنے والی خواتین اہلکاروں اور ایک چینی شہری ایلس ہوآنگ کے ساتھ غیر شادی شدہ تعلقات رکھے ہوئے تھے۔ ایلس ہوآنگ کے بارے میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ وہ امریکہ میں جاسوسی کرنے والی ایک مشتبہ شخصیت ہیں اور ان کا جنسن ہوآنگ سے کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایلس ہوآنگ نے جنسن ہوآنگ کے ساتھ اپنے تعلق کے دوران ایک سال سے زیادہ عرصے تک چین کی سرکاری جاسوسی ایجنسی کے ایک عہدیدار سے رابطے میں رہنا جاری رکھا تھا۔ اس رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ 'کون نہیں ملتا؟' اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے چین کے صدر شیی جن پنگ سے پچھلے ہفتے کی ملاقات میں یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیا ایلس ہوآنگ ایک جاسوس ہے۔
مارکیٹ میں بڑی تبدیلی اور مالی فوائد
این وڈیا کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اس اچانک فیصلے کے بعد وال اسٹریٹ پر شدید مثبت ردعمل دیکھنے کو ملا ہے اور کمپنی کے شیئرز میں 33 فیصد کی تیزی درج کی گئی ہے۔ اس اعلان کے بعد دیگر چپ مینوفیکچرنگ کمپنیوں کے شیئرز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے جو اس ٹیکنالوجی سیکٹر کی مضبوطی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ اس دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے سیپٹمبر مہینے میں این وڈیا کے شیئرز خریدے تھے جہاں ان کی خریداری کی مجموعی قیمت 265000 ڈالر تک پہنچی تھی۔
دوسری طرف ٹرمپ کی حالیہ مالی افشاں رپورٹ کے مطابق انہوں نے 15000 ڈالر کے شیئرز بھی بیچے تھے جبکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنسن ہوآنگ اور چینی جاسوسی کے الزامات کے بارے میں رپورٹنگ شروع ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک مزید پوسٹ میں این وڈیا کو امریکہ کے ایکسپورٹ کنٹرولز کے مطابق کام کرنے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے مزید سخت گیر انداز اپنانے کی ہدایت کی ہے۔
سیاسی تنقید اور مستقبل کے اقدامات
ریپبلیکن سینیٹر جان کورن یان نے بھی اس فیصلے کے قومی سلامتی کے پہلوؤں پر سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بورڈ نے ایسا کیسے فیصلہ کیا کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہیوس آفس کمیٹی کے ڈیموکریٹک ارکان کو اس بحالی کے فیصلے کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا اور وہ اس عوامی مداخلت پر سخت تنقید کر رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے جنسن ہوآنگ کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کیا ہے اور انہیں چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ چین جنسن ہوآنگ کو چور کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر جنسن ہوآنگ اگلے طیارے سے چین چلے جائیں تو وہاں انہیں جو کچھ بھی چاہیے دیا جائے گا اس لیے امریکہ کو اپنے عظیم ذہنوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔
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