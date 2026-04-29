ٹرمپ کا ایران کے ساتھ معاہدے کا سخت موقف، مذاکرات جاری

صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ صرف امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں معاہدے کی شرط عائد کردی، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کار ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں پر زور دیا۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن صرف اور صرف اس صورت میں جب یہ معاہدہ امریکی قومی سلامتی کے مفاد میں ہو۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان آنا کیلی نے الجزیرہ کو بتایا کہ امریکی مذاکرات کار ایران ی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور یہ رابطے جنگ کے اثرات سے نکلنے اور قیادت کے مسائل حل کرنے کی ایران ی کوششوں کے تناظر میں جاری ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ صدر ٹرمپ کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جو امریکہ کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکے۔ صدر ٹرمپ نے اس سے قبل سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے ایران کو جوہری معاہدے پر جلد از جلد اتفاق کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کو جوہری طاقت سے دستبرداری کے معاہدے کے طریقہ کار کا تجربہ نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ جلد از جلد ایک معاہدے تک پہنچ جائیں۔ یہ بیان وائٹ ہاؤس کے اس اعتراف کے بعد سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی قومی سلامتی ٹیم نے ایران کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجاویز پر غور کیا ہے۔ ان تجاویز کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق، ایران کی تجاویز میں آبنائے ہرمز کی بحالی بھی شامل ہے، لیکن اس کے لیے جنگ بندی کی شرط رکھی گئی ہے۔ ایران جوہری پروگرام سے متعلق معاملات کو بعد کے مراحل میں حل کرنے کا خواہشمند ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی جاری کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں جنگ بندی میں توسیع ہوئی ہے، جو کہ اب بھی برقرار ہے۔ وزیراعظم نے اس بات کا اظہار امید کیا کہ یہ کوششیں جلد ہی ایک پائیدار امن کے معاہدے کی راہ ہموار کریں گی۔ دوسری جانب، ایران نے خود اعتراف کیا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے وہ اندرونی طور پر مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ بیان ایران کی معاشی حالت کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔
