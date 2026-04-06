ٹرمپ کا ایران کو ایک رات میں ختم کرنے کا سخت انتباہ: منگل کی ڈیڈ لائن

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو صرف ایک رات میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران، صدر ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کو تباہ کرنے کا یہ عمل کسی بھی وقت، یہاں تک کہ منگل کی رات کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے، خاص طور پر جب دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے اور خطے میں اثر و رسوخ کے حوالے سے اختلافات بڑھ رہے
ہیں۔\صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں امریکی فوجی اہلکاروں کو ایران سے بحفاظت نکالنے کے لیے کیے گئے ایک آپریشن کا بھی ذکر کیا، جسے انہوں نے تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ریسکیو مشن کے دوران، امریکی فوج کو اپنے اہلکاروں کو ہر ممکن طریقے سے واپس لانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس آپریشن میں اکیس امریکی فوجی طیاروں کا استعمال کیا گیا، جبکہ ایک بڑے آپریشن میں ایک سو پچپن طیارے شامل تھے۔ صدر ٹرمپ نے اس آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں چار بمبار طیارے، چونسٹھ لڑاکا طیارے، اڑتالیس ایندھن فراہم کرنے والے طیارے اور تیرہ ریسکیو طیارے شامل تھے۔ انہوں نے واضح طور پر خبردار کیا کہ اگر ایران نے امن معاہدے کو قبول نہ کیا یا آبنائے ہرمز کو کھلا نہ رکھا تو ایران کی اہم تنصیبات، جیسے کہ پاور پلانٹس اور پلوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔\یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران پہلے ہی اس بات پر زور دے چکا ہے کہ وہ عارضی جنگ بندی کے بجائے مکمل جنگ کے خاتمے کا خواہاں ہے۔ اس صورتحال کے باعث، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اہلکاروں کو بحفاظت واپس لانے میں خدا نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے ایران کے خزانے 'خارگ' کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن یہ بھی واضح کیا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے پیش کیے گئے امن منصوبے پر بھی سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ اس تناظر میں، یہ بات اہم ہے کہ ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کر دیا ہے۔
