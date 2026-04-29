ٹرمپ کی تائید کی شرح کم ترین سطح پر گر گئی، ایران کے ساتھ جنگ اور زندگی کے خرچ کے بارے میں ناخوشی کا اثر

چهار روزہ سرے پر منگوار کو ختم ہونے والی سرے نے دکھایا کہ 34 فیصد امریکیوں نے ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں کارکردگی کی تائید کی ہے، جو پہلے کی ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے کے مقابلے میں 36 فیصد سے کم ہے، جو 15 سے 20 اپریل تک کی گئی تھی۔ واشنگٹن (ریوٹرز) – صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی تائید کی شرح اپنے موجودہ دور کے کم ترین سطح پر گر گئی ہے، جیسے کہ امریکیوں نے اپنے جیب کی خرچ کی ہینڈلنگ اور ایران کے ساتھ غیر مقبول جنگ کے بارے میں اپنے ناخوشی کا اظہار کیا ہے، ایک نئی ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے کے مطابق۔ چار روزہ سرے جو منگوار کو ختم ہوا، نے دکھایا کہ 34 فیصد امریکیوں نے ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں کارکردگی کی تائید کی ہے، جو پہلے کی ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے کے مقابلے میں 36 فیصد سے کم ہے، جو 15 سے 20 اپریل تک کی گئی تھی۔ سرے کے بیشتر جواب وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹس ایسوسی ایشن ڈنر پر گن شوٹنگ سے پہلے جمع کیے گئے تھے، جہاں ٹرمپ کو بولنا تھا۔ یہ ابھی تک دیکھنا باقی ہے کہ یہ واقعہ، جس میں ایک گن مین کو روکا گیا تھا کہ وہ ٹرمپ کے ڈائننگ کرنے والے ہال میں داخل ہو سکے، امریکی رہنما کے بارے میں لوگوں کے نظریات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ فیڈرل پراسیکیوٹرز نے گن مین کو صدر کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام لگا دیا ہے۔ ٹرمپ کی امریکی عوام میں مقبولیت جنوری 2025 میں دفتر میں آئیں کے بعد سے کم ہو رہی ہے، جب 47 فیصد امریکیوں نے اسے ٹھمب اپ کی تھی۔ اس کی مقبولیت نے ایک بڑا نقصان اٹھایا ہے جب امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر حملہ کر دیا، جس سے پٹرول کی قیمتوں میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے۔ سرے کے جواب دینے والوں میں سے صرف 22 فیصد نے ٹرمپ کی جیب کی خرچ کی ہینڈلنگ کی تائید کی ہے، جو پہلے کی ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے کے مقابلے میں 25 فیصد سے کم ہے۔ امریکہ میں پٹرول کی قیمتوں نے 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے 40 فیصد سے زیادہ اضافہ کیا ہے، جس سے عالمی تیل کی تجارت کا ایک پنجم بند ہو گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ امریکی گھروں پر بھاری اثر انداز ہو رہا ہے اور ٹرمپ کے ریپبلیکنز میں بھی نگرانی پیدا کر رہا ہے کہ وہ کنگریسی انتخابات میں کنٹرول کھو سکتے ہیں۔ ایک مضبوط اکثریت کے ریپبلیکنز – 78 فیصد – اب بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو ساپورٹ کرتے ہیں، لیکن پارٹی کے 41 فیصد کہتے ہیں کہ وہ جیب کی خرچ کی ہینڈلنگ کے بارے میں ناخوش ہیں، ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے نے پایا۔ خود مختار ووٹ دینے والے، جو مڈ ٹرمز میں فیصلہ کن گروپ ہو سکتے ہیں، ڈیموکریٹس کو 14 پوائنٹس سے فائدہ دے رہے ہیں، 34 فیصد مقابلہ 20 فیصد، جب پوچھا گیا کہ کون سیاں کنگریسی انتخابات میں ووٹ دے گا۔ ایک میں چار نے کہا کہ وہ ابھی تک غیر فیصلہ کن ہیں۔ قیمتوں کو کم کرنے کے بعد کئی سالوں کی زیادہ ترافیک نے اسے اپنے سابقہ صدر، ڈیموکریٹ جو بیڈن کو خربہ کردیا تھا۔ اب ٹرمپ کی اقتصادی تائید کی شرح – 27 فیصد – ہے، جو اسے 2017-2021 کی انتظامی کارکردگی کے دوران کسی بھی پڑھائی سے کم ہے، اور بھی بیڈن کی کمزور اقتصادی تائید کی شرح سے کم ہے۔ ایک ماہ قبل ایران کے ساتھ جنگ کے بعد، ایران کی دھمکیاں گلف سے تیل کی سپلائی کو روک رہی ہیں، جس سے امریکہ اور عالمی توانائی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جیسے کہ تیل کی ذخائر کم ہو رہی ہیں۔ صرف 34 فیصد امریکیوں نے امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ کی تائید کی ہے، جو مڈ اپریل کے مقابلے میں 36 فیصد سے کم ہے اور مڈ مارچ کے مقابلے میں 38 فیصد سے کم ہے، ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے نے پایا۔ ٹرمپ کی پہلی انتظامی کارکردگی کے دوران، اس کی مقبولیت 40 فیصد کے قریب رہی ہے۔ جدید پڑھائی ابھی بھی اسے اپنی پہلی دور کے کم ترین نقطہ – جو 33 فیصد تھا – سے تھوڑا ساری زیادہ ہے۔ جدید ریوٹرز/آئی پی ایسو سرے ، جو قومی طور پر اور آن لائن کی گئی تھی، نے 1,269 امریکی بالغوں سے جواب جمع کیے، جن میں 1,014 ووٹ دینے والے شامل تھے، اور اس میں 3 فیصد کی گالٹی کا مارجن تھا۔ 'دو بادشاہ': تحسین اور رائل کرش جیسے ٹرمپ چارلز کو میزبانی کرتا ہے۔ ہورموز ڈجیٹل چوکپوائنٹ: ایران کی جنگ کیسے زیر سمندر کی کیبلز کو دھمکی دے رہی ہے.
