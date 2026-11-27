ٹرمپ کا اعلان: امریکا کو مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر انحصار نہیں کرتے لیکن خطے میں ایٹمی تباہی سے بچنے کے لیے امن کو لازمی قرار دیا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ امریکہ کو مشرق وسطی ٰ کے تیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاہم وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خطے میں امن قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بات فلوریڈا میں اپنی رہائش گاہ مارا لاگو سے شکریہ کے موقع پر امریکی فوجی اہلکاروں سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
ایرانی میزائلوں کا یورپ تک رس کا خطرہ
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو یورپ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے وضاحت کی کہ اگرچہ ایران کے میزائل امریکہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کی رسائی یورپ تک موجود ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مستقبل میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکی پالیسی پر بھی روشنی ڈالی۔Also readسلاں اللہ نے پرائیونسز پر پی ایم ایل این کی پوزیشن سے انکار کیا
ایٹمی تباہی اور خطے کے مستقبل کا خطرہ
ٹرمپ نے شدید اندیشہ کا اظہار کیا کہ اگر خطے میں استحکام نہ آیا تو ایران اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک پر جوہری ہتھیاروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت حال میں ایٹمی تباہی پھیل سکتی ہے جس کا اثر پورے خطے پر مرتب ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ان رہنماؤں کو جانتے ہیں اور ان کے بقول وہ غیر معمولی طور پر غیر معقول ہیں۔
امریکی سفارتی موقف اور دفاعی حکمت عملی
امریکی صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن کو خطے کے ممالک کی حمایت جاری رکھنی چاہیے یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے خود اتنے مضبوط نہ ہو جائیں۔ یہ بیانات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ خطے میں اپنی سفارتی اور دفاعی حکمت عملی کو سخت کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
علاقائی تیل اور توانائی کا منظر نامہ
ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں ہے، توانائی کی عالمی منڈی اور علاقائی سیاست میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب اپنے دفاعی یا سفارتی اقدامات کو تیل کی فراہمی کی ضمانت سے نہیں جوڑے گا بلکہ امن کو مرکزی اصول کے طور پر استعمال کرے گا۔ یہ پالیسی کا ممکنہ تبدیلی خطے کے دیگر ممالک کے لیے نئی چیلنجز کا سبب بن سکتی ہے۔
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