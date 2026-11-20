ٹرمپ کا اعلان: امریکا کے پاس تقریباً 4000 ایٹمی ہتھیار، چین 10 سال میں برابر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکا کے پاس تقریباً 4000 ایٹمی ہتھیار ہیں جبکہ روس دوسرے نمبر پر ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے بیان میں اعتراف کیا کہ امریکہ کے پاس تقریباً چار ہزار ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اس حوالے سے روس دوسرے نمبر پر ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ عالمی سطح پر ایٹمی خطرات کو کنٹرول کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں سابق امریکی صدر جارج بش کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکیں گے۔
ایٹمی ہتھیاروں کا موازنہ اور چین کی ترقی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس تقریباً چار ہزار ایٹمی ہتھیار ہیں جبکہ روس دوسرے نمبر پر ہے اور چین کے پاس تقریباً چھ سو ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی پیش گوئی کی کہ اگلے دس سال میں چین ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں امریکہ کے برابر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پہلے دورِ صدارت میں امریکی ایٹمی ہتھیاروں کو اپ گریڈ کیا گیا اور نئے ہتھیار بھی بنائے گئے۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
ایران کی ایٹمی صلاحیت پر سخت موقف
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بن گیا تو وہ اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، اسی لیے اسے یہ صلاحیت حاصل کرنے سے روکنا ضروری ہے۔ ان دونوں رہنماؤں کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ مغربی طاقتیں خلیجی خطے میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو سختی سے روکنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔
ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی دشوار صورتحال
امریکی صدر نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور اس کے پاس کسی ملک کے سربراہ کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ چین نے بھی پہلی مرتبہ اس عدالت کی مذمت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بطور صدر ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد نصف کر دی جائے یا دنیا کو ان ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔
روس کا یوکرین پر بڑا حملہ اور عالمی اثرات
روس کا یوکرین پر بڑا حملہ ہوا جس میں چار سو سے زیادہ ڈرون اور ایک سو دس سے زیادہ میزائل داغے گئے، جس میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس جیو پولیٹکلی کشیدہ صورتحال کے درمیان آئرلینڈ کی یونیورسٹی نے اسرائیلی ادارے سے تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔
عالمی ردعمل اور مستقبل کے اقدامات
ان تمام واقعات کے پس منظر میں یہ سوال اہم ہو جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں عالمی ایٹمی توازن کیسے برقرار رہے گا۔ امریکی رہنماؤں کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کی عدم انتشار کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ چین کے تیز رفتار ایٹمی توسیعی منصوبے امریکی حکمت عملی کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں۔
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