ٹرمپ نے پاکستان کے فوجی و سیاسی رہنماؤں کی تعریف کی اور ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تصدیق کی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں عاصم منیر اور شہباز شریف کی تعریف کی اور بتایا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں کلیدی مدد فراہم کی۔ انہوں نے امریکہ کی فوجی کامیابیوں اور تیل کی قیمتوں میں کمی کا بھی اعلان کیا۔
امریکی صدور ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ ایک انٹرویو میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ایک عظیم قائد اور عظیم انسان ہیں اور اس کے ساتھ وزیراعظم کی ہم آہنگی قابلِ تعریف ہے۔ ٹرمپ نے مزید بیان کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جاری امن مذاکرات میں اہم مدد فراہم کی کیونکہ پاکستانی حکام ایرانی رہنماؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ قریبی روابط رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد کی صورتحال میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر ایران کے ساتھ پرانی جوہری معاہدے کی ناکامی پر بھی تبصرہ کیا اور کہا کہ وہ ابھی تک نئے ایرانی رہنما سے بات نہیں کر پائے ہیں لیکن اُن کی ہمت اور حوصلہ قابلِ تعریف ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایک مشترکہ بیس اینڈریوز پر خطاب میں امریکہ کی حالیہ فوجی کامیابیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے صرف ایک ہفتے کے اندر ایران کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نظام کو ناہموار کر دیا اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے مزید نیچے آنے کا بھی وعدہ کیا اور تیل کمپنیوں کو خوش خبری دی۔ یہ سب تبادلہ خیال اس وقت سامنے آیا جب پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط ہو چکے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ہرمز کی بحر کی سُکون بحالی کی امیدیں بڑھ گئی ہیں اور عالمی تیل مارکیٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دورانیہ میں اسرائیل کی سرحدی تحفظ کے حوالے سے بھی بعض تشویشات اٹھائی گئی ہیں لیکن ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد خطے کی مجموعی سکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سلسلے میں فرانس، ایران اور امریکی حکام کے بیچ جاری مذاکرات کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ پاکستانی ویب سائٹوں پر اس خبر کو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مواد بتایا گیا ہے اور اس کے تمام حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں.
امریکی صدور ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ ایک انٹرویو میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیرِ اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر ایک عظیم قائد اور عظیم انسان ہیں اور اس کے ساتھ وزیراعظم کی ہم آہنگی قابلِ تعریف ہے۔ ٹرمپ نے مزید بیان کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ جاری امن مذاکرات میں اہم مدد فراہم کی کیونکہ پاکستانی حکام ایرانی رہنماؤں کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ساتھ قریبی روابط رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد کی صورتحال میں پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔ ٹرمپ نے اس موقع پر ایران کے ساتھ پرانی جوہری معاہدے کی ناکامی پر بھی تبصرہ کیا اور کہا کہ وہ ابھی تک نئے ایرانی رہنما سے بات نہیں کر پائے ہیں لیکن اُن کی ہمت اور حوصلہ قابلِ تعریف ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے ایک مشترکہ بیس اینڈریوز پر خطاب میں امریکہ کی حالیہ فوجی کامیابیوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے صرف ایک ہفتے کے اندر ایران کی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نظام کو ناہموار کر دیا اور اس کے نتیجے میں تیل کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے مزید نیچے آنے کا بھی وعدہ کیا اور تیل کمپنیوں کو خوش خبری دی۔ یہ سب تبادلہ خیال اس وقت سامنے آیا جب پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط ہو چکے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ہرمز کی بحر کی سُکون بحالی کی امیدیں بڑھ گئی ہیں اور عالمی تیل مارکیٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دورانیہ میں اسرائیل کی سرحدی تحفظ کے حوالے سے بھی بعض تشویشات اٹھائی گئی ہیں لیکن ٹرمپ نے واضح کیا کہ ان اقدامات کا مقصد خطے کی مجموعی سکیورٹی کو مضبوط بنانا ہے۔ اس سلسلے میں فرانس، ایران اور امریکی حکام کے بیچ جاری مذاکرات کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ پاکستانی ویب سائٹوں پر اس خبر کو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مواد بتایا گیا ہے اور اس کے تمام حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں
ڈونلڈ ٹرمپ عاصم منیر شہباز شریف ایران مذاکرات تیل کی قیمتیں