ٹرمپ کا دعویٰ: ایف بی آئی جینسن ہوانگ پر چین کی جاسوسی کے شبہات میں تحقیق کر رہی ہے
امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی نے نیویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ کے چین جاسوسی کے شبہات کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ اس خبر سے اسٹاک مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ آیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز یہ دعویٰ کیا کہ فیڈرل انویسٹی گیشن بیورو ( FBI) نیویڈیا کے چیف ایگزیکٹیو جینسن ہوانگ کے حوالے سے چین کی جانب سے جاسوسی کے الزامات کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے وضاحت کی کہ جاسوس سمجھی جانے والی ایک چین کی کاروباری خاتون کے ساتھ ہوانگ کے تعلقات پر امریکی حکومت کی قومی سلامتی کے شدید تحفظات پیدا ہوئے ہیں۔
تحقیقات کی تفصیلات اور نیویڈیا کا ردعمل
اس خبر کے بعد نیویڈیا کے شیئرز پیر کے روز بازار بند ہونے تک 4 فیصد سے زائد گر گئے، کیونکہ کمپنی کے بورڈ نے اتوار کے روز جینسن ہوانگ کی طرف سے بیرونی انٹیلی جنس کی کوششوں کا نشانہ بننے کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک اندرونی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی۔ نیویڈیا کے چیئرمین اور ہوانگ نے کمپنی کے ملازمین کو خط لکھتے ہوئے اعتراف کیا کہ ان کی شادی شدہ حالت کے باوجود ان کا کسی اور خاتون سے رشتہ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اس تعلقات کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔Also readڈونلڈ ٹرمپ نے میڈ ٹرم انتخابات کے نتائج پر سوالات اٹھا دیے
ٹرمپ کا موقف اور جاسوسی الزامات کی اصلیت
صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں جینسن ہوانگ کے اس معاملے پر حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ سلیکون ویلی میں ان کے قریبی حریفوں میں سے ایک تھے۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے ہوانگ سے بات کی، جنہوں نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ خاتون بیجنگ کے لیے جاسوئی کی حیثیت سے کام کر رہی ہے۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ کو ہوانگ اور خاتون کے تعلقات اور چین کو معلومات فراہم کرنے کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی۔
چین کا ردعمل اور قانونی چیلنجز
چین کے وزارتِ خارجہ کے ترجمان گوا جیاکون نے بیجنگ میں پریس کانفرنس میں اس الزام کو بنیاد سے محروم، افواہ اور شہرت کو دھول چڑھانے کی کوشش قرار دیا۔ اس درمیان نیویڈیا کے شیئر ہولڈرز نے پیر کے روز جینسن ہوانگ اور کمپنی کے خلاف ایک کلاس ایکشن مقدمات درج کروایا، جس میں انہیں شیئر ہولڈرز سے جاسوسی کے تعلقات چھپانے کے الزام میں دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
معاشی اثرات اور مستقبل کی حکمت عملی
ورال اسٹریٹ کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جینسن ہوانگ نیویڈیا کی کامیابی کے لیے انتہائی اہم ہیں، جن کے بغیر کسی نئے سی ای او کی تقرری مشکل ہو سکتی ہے۔ تاہم، امریکی کانگریس کے ارکان، بشمول جمہوری رہنما ہیکیل جفریز، نے چیپس کی فروخت پر چین کے رسائی کو سختی سے کنٹرول کرنے والے بل کی منظوری کی اپیل کی ہے، جس سے امریکی چین ٹیکنالوجی تعلقات میں مزید کشیدگی کا امکان ہے۔
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