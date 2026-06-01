ٹرمپ نے ایران کے معاہدے کے جوہری شقوں کی وضاحت کی اور سی این این کی رپورٹنگ کو مسترد کیا

ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجویز کردہ معاہدے کے جوہری پابندیوں کو واضح کرتے ہوئے سی این این کی غلط رپورٹنگ کو رد کیا اور دونوں ممالک کے سفارتی مذاکرات کے جاری ہونے کا ذکر کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجویز کردہ معاہدے کے حوالے سے سی این این کی رپورٹنگ کو مسترد کرتے ہوئے واضح بیان دیا کہ اس معاہدے میں ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے پر سخت پابندی عائد ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تحریر کی کہ معاہدے کی شقیں نہایت جامع اور تفصیلی ہیں اور اس میں ایران کے جوہری پروگرام، افزودہ یورینیم، اور دیگر حساس معاملات کا واضح ذکر شامل ہے۔ ان کے مطابق سی این این نے غلط بیانی کرتے ہوئے یہ تصور پیدا کیا کہ معاہدے میں جوہری پہلوؤں کا کوئی واضح ذکر نہیں۔ ٹرمپ نے اس دعوے کو جھٹلایا اور کہا کہ معاہدے کا بنیادی مقصد ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے میں ایران کے جوہری سرگرمیوں پر مکمل نگرانی اور تصدیق کے دفعات شامل ہیں جو بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہیں۔ اس کے ساتھ ہی، ایران اور امریکہ کے سفارتی سرگرمیوں میں بھی زمینی حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سرکاری میڈیا کے ساتھ ایک گفت و شنود میں بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان پیغامات اور مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی حتمی نتیجے تک پہنچنے سے قبل قیاس آرائی سے پرہیز ضروری ہے۔ عراقچی نے کہا کہ معاہدے کے بارے میں کسی بھی قسم کی حتمی رائے سے پہلے تمام فریقوں کو مذاکراتی عمل کے اختتام کا انتظار کرنا چاہیے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ مفاہمت، جنگ بندی کی توسیع اور بحرِ ہرمز کی بحالی کے حوالے سے مختلف رپورٹس کی جھلکیاں بھی پیش کیں، تاہم ابھی تک کسی باضابطہ اعلان کا سامنا نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں، مشرق وسطی کے خطے میں دیگر اہم واقعات بھی زیر بحث ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی قلعے پر اپنا پرچم لہرایا اور اس کی نئی تصاویر نے علاقائی ہلچل پیدا کی۔ اس دوران اسرائیلی فوج کی پیش قدمی جاری ہے اور وہ لبنان کے سب سے بڑے دریا پر قبضہ کرچکے ہیں۔
