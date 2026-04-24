ٹرمپ کی برطانیہ کو دھمکی: ڈیجیٹل ٹیکس ختم نہ کیا تو ٹیرف لگائے جائیں گے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی ٹیک کمپنیوں پر عائد ڈیجیٹل ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو امریکہ بھاری ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کو ایک سنگین انتباہ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر برطانیہ نے امریکی تکنیکی کمپنیوں پر عائد ڈیجیٹل ٹیکس کو ختم نہ کیا تو امریکہ اس کے ردعمل میں برطانیہ پر بھاری مقدار میں ٹیرف عائد کر سکتا ہے۔ یہ بیان برطانوی اخبار دی ٹیلیگراف کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو کے دوران سامنے آیا، جس میں ٹرمپ نے برطانیہ کی جانب سے امریکی ٹیک کمپنیوں پر لگائے جانے والے ٹیکس کو 'ناجائز اور غیر منصفانہ' قرار دیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ ٹیکس امریکی کاروباری مفادات کے خلاف ہے اور امریکہ اس معاملے پر خاموش نہیں رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کو ایک غیر براہ راست پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر برطانیہ نے ڈیجیٹل ٹیکس کی پالیسی کو برقرار رکھا تو امریکہ اس کے جواب میں برطانوی مصنوعات پر بڑے پیمانے پر ٹیرف عائد کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی کمپنیوں کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک برداشت نہیں کرے گا اور اس معاملے پر ایک سخت موقف اختیار کرے گا۔ ٹرمپ کے اس بیان سے برطانیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ی تعلقات میں ایک نئی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکس کے معاملے پر اختلافات موجود ہیں، اور یہ بیان ان اختلافات کو مزید بڑھاوا دے سکتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات کا خیال ہے کہ اگر امریکہ اور برطانیہ کے درمیان یہ تنازع بڑھتا ہے تو اس کے عالمی تجارت ، ٹیکنالوجی سیکٹر اور سرمایہ کاری کے ماحول پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکس کی پالیسی کا مقصد بڑی امریکی ٹیک کمپنیوں کو برطانیہ میں حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس ادا کرنے کے لیے مجبور کرنا ہے، لیکن امریکہ کا موقف ہے کہ یہ ٹیکس امریکی کمپنیوں کے خلاف امتیازی سلوک ہے۔ امریکہ کا اصرار ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکس کی پالیسی کو ختم کیا جانا چاہیے اور اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر مل کر حل کیا جانا چاہیے۔ اس صورتحال میں، برطانیہ کو ایک مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے: یا تو امریکی مطالبے کو تسلیم کیا جائے اور ڈیجیٹل ٹیکس کو ختم کیا جائے، یا پھر امریکہ کے ساتھ تجارت ی جنگ کا خطرہ مول لیا جائے۔ یہ تنازع نہ صرف برطانیہ اور امریکہ کے لیے بلکہ پوری عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس معاملے پر فوری اور سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی قسم کی منفی صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس صورتحال کی نگرانی دنیا بھر کے تجارت ی ماہرین کر رہے ہیں اور ہر نئی پیشرفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ دیگر ممالک بھی اس تنازع سے متاثر ہوں گے، خاص طور پر وہ ممالک جو ڈیجیٹل ٹیکس کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یورپی یونین بھی اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے تاکہ ایک مشترکہ حل تلاش کیا جا سکے۔ تاہم، ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تنازع طویل عرصے تک چل سکتا ہے اور اس کے حل کے لیے دونوں طرف سے لچک اور سمجھداری کی ضرورت ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ ڈیجیٹل ٹیکس ٹیرف تجارت