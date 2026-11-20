ٹرمپ اور پوٹن کی چین میں ملاقات: یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کو پیس ڈیل تک مؤخر
ڈونلڈ ٹرمپ نے چین میں ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے بعد بتایا کہ وہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ کوئی وسیع پیمانے پر امن معاہدہ طے نہ پا جائے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کے روز خبروں کے مطابق چین میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے بارے میں تفصیلات شیئر کیں اور بتایا کہ یوکرین کے حوالے سے دونوں رہنماؤں کے درمیان انتہائی مؤثر بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کے سوال کو اب مؤخر کر دیا گیا ہے تاکہ پہلے ایک وسیع پیمانے پر امن معاہدہ طے پائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور جنگ ختم کرنے کا راستہ نکالا جا سکتا ہے، جس کے لیے وہ بہت متوقع ہیں۔
پوٹن سے بات چیت اور چین میں ملاقات کی تفصیلات
ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم ہاؤس کے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ انہوں نے اس ہفتے چین کے شہر شینزن میں ہونے والے ای پی ای سی اجلاس کے دوران ولادیمیر پوٹن سے گفتگو کی۔ انہوں نے پوٹن کو اپنا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ روسی صدر نے واضح الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو سفارتی ذرائع سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ان کی نمائندگی کرنے والے عہدے دار اس مشکل کام کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں، حالانکہ یہ عمل آسان نہیں ہے۔ ان کا مؤقف تھا کہ موجودہ صورتحال میں دونوں فریقین کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنا ضروری ہے تاکہ مزید پرتشدد کارروائیاں روکی جا سکیں۔Also readKing Charles III and Queen Camilla Attend Royal Variety Performance
سیکیورٹی گارنٹی کا مسئلہ اور پابندیاں
امریکہ کے صدر نے واضح کیا کہ وہ یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کرنا چاہتے جب تک کہ کوئی بنیادی اور پائیدار امن معاہدہ طے نہ پا جائے۔ اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں پہلے معاملے کو حل کرنا ہے، اس کے بعد ہی مزید سیاسی یا فوجی تحفظات پر بات کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل، ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر اور بڑے بہن جارڈن کشنر نے برلن میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہا تھا کہ صدر ٹرمپ یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں، جہاں ایک رکن ملک پر حملہ تمام ارکان پر حملہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، موجودہ صورتحال میں صدر نے اس خیال کو مؤخر کر دیا ہے تاکہ مذاکرات میں رکاوٹ نہ آئے۔
روس کا ردعمل اور سفارتی جنگ
روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف نے جمعہ کو اس تجویز کا سختی سے دفاع کیا اور کہا کہ یوکرین کو مغربی فوجی اتحاد کا کوئی بھی قسم کا 'تشدد پسند رکن' یا 'کوازی میمبرشپ' روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے میڈیا رپورٹس کے حوالے سے کہا کہ یہ سب ایک قسم کی پبلک ریلیشنز وار ہے جہاں ایک فریق دوسرے کے جوابات دیتا ہے۔ ریباکوف نے یہ بھی کہا کہ صدر پوٹن چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، جو کہ یقینی ہے۔ اس بات کا اشارہ اس طرف ہے کہ روس بھی چاہتا ہے کہ یہ کشیدگی ختم ہو، لیکن شرائط پر سختی برتی جا رہی ہے۔
عسکری حملوں کا سلسلہ اور انسانی بحران
یہ سفارتی پیشرفت اس وقت سامنے آئی جب فروری 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے یہ یورپ کا سب سے خون ریز تنازعہ بنا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جی ایف ٹی ایس اور ولادیمیر پوٹن کی چین میں ہونے والی ملاقات کے بعد جاری ہونے والے امن اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی روس نے یوکرین پر ایک بار پھر شدید حملہ بول دیا۔ روسی افواج نے یوکرین پر میزائل اور ڈرون حملے کئے جن کے نتیجے میں بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا اور اس حملے میں کم از کم آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے نے سفارتی کوششوں کے گرد گھیری ہوئی کشیدگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔
مستقبل کی ممکنہ صورت اور تجزیہ
اس سلسلے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سفارتی کوششیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور کیا دونوں فریقین امن معاہدے پر رضامند ہو پاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مؤقف کی روشنی میں یوکرین کے مستقبل کا تعین اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی طویل مدتی سیاسی حل نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ، عالمی طاقتوں کی جانب سے دباؤ اور سفارتی رابطوں کی رفتار بھی اس تنازعے کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ فی الحال، یوکرین کی صورتحال انتہائی نازک ہے اور شہریوں کی جانوں اور انفراسٹرکچر کے تحفظ کے لیے عالمی بھر میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
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