ٹرمپ کا دعویٰ: ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور جلد ہی پاکستان میں متوقع ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف اور خطے میں امن کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے دو دنوں کے اندر پاکستان میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔
صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے ان کی کوششوں کو خطے میں امن قائم کرنے کیلیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک بہترین انسان ہیں اور ان کے کردار کی وجہ سے ہی مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہونے کا امکان ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ برس جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا تھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ ایک یا دو دن میں ہو سکتا ہے اور آنے والے دن بہت اہم ہیں کیونکہ ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے میں امن قائم کرنے میں مدد ملے گی اور کشیدگی کم کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایران مذاکرات کے لیے بہت زیادہ بے تاب ہے اور اس حوالے سے آج ہی متعلقہ افراد نے رابطہ کیا ہے۔
واضح رہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کے روز پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا، جہاں فریقین کے وفود نے آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی تھی اور مختلف تجاویز پر غور کیا تھا۔ اس دوران، دونوں فریقوں نے اپنے اپنے مسودے بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے تھے۔
اس سے قبل، مختلف عالمی مبصرین اور تجزیہ کاروں نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات انتہائی اہم ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر سکتا ہے اور مذاکرات کی کامیابی میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔
پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اور ایران کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے اسے مذاکرات کے لیے ایک موزوں مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان مذاکرات کا مقصد صرف دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانا نہیں ہے، بلکہ خطے میں مجموعی طور پر امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں نہ صرف اقتصادی تعاون بڑھے گا بلکہ دیگر شعبوں میں بھی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات کا اگلا دور بھی کامیاب رہے گا اور اس سے خطے کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کے حل کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ امریکا اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے تمام فریقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی فوج کی تعریف کی اور کہا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان مستقبل میں بھی خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔
