ٹرمپ کا دعویٰ: ایران نے 8 خواتین مظاہرین کی سزائے موت معطل کردی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے سزائے موت کا سامنا کرنے والی 8 خواتین مظاہرین کی سزائیں معطل کردی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 4 خواتین کو رہا کردیا گیا ہے جبکہ 4 کو ایک ماہ قید کی سزا دی گئی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں سزائے موت کا سامنا کرنے والی آٹھ خواتین مظاہرین کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بیان اپنے ذاتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے جاری کیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ان آٹھ خواتین میں سے چار کو فوری طور پر رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی چار خواتین کو ایک ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انہیں اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ یہ خواتین، جن کو مبینہ طور پر آج رات سزائے موت دی جانے والی تھی، اب اس سنگین سزا سے بچ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ایران اور اس کی قیادت کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ انہوں نے ان کی درخواست کو تسلیم کیا اور اس پر عمل کیا۔ صدر ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ نہ ہی ایران ی حکام نے اس خبر کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کی۔ تاہم، گزشتہ روز ایران ی حکام نے ایک بیان میں امریکی صدر کو خبردار کیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی تصدیق کے بغیر جعلی خبروں پر تبصرے کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کو کسی بھی خبر پر رائے دینے سے پہلے اس کی مکمل جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ یہ بیان ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات گزشتہ کئی سالوں سے کشیدہ ہیں، اور حالیہ دنوں میں یہ کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر، پاکستان نے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پاکستان ی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہوں گے اور اس سے علاقائی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ ذرائع کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجود اختلافات کو دور کرنا اور خطے میں امن قائم کرنا ہے۔ یہ مذاکرات ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان سے علاقائی استحکام کو تقویت ملنے کی امید ہے۔
