ٹرمپ انتظامیہ 150 سے زائد افغان شہریوں کی واپسی کا منصوبہ، کابل بھیجے جائیں گے
امریکی انتظامیہ نے پاکستان کے راستے 150 سے زائد افغان شہریوں کی واپسی کا منصوبہ بنا لیا ہے جس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی انتظامیہ نے پاکستان کے راستے امریکا سے 150 سے زائد افغان شہری وں کو افغانستان کے دارالحکومت کابل بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اہم سیاسی اور انسانی فیصلے کے بارے میں معلومات نیویارک ٹائمز کی تازہ رپورٹ میں شائع ہوئیں ہیں۔ یہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ امریکہ میں موجود افغان مہاجرین یا پناہ گزینوں کے ایک بڑے گروہ کو دوبارہ ان کے آبائی ملک واپس بھیجنے کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں۔
افغان شہریوں کی واپسی کے نئے مراحل
رپورٹ کے مطابق، اس پروسیس کے تحت پہلی پرواز اس ہفتے کے شروع میں، یعنی پیر کے دن، امریکا سے روانہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں متوقعہ طور پر ایک سو پنجاہ سے زیادہ افغان شہریوں کی واپسی ہوگی۔ ان افراد میں سے بیشتر وہ ہیں جو گذشتہ برسوں میں افغانستان سے امریکا آئے تھے۔ ان کی واپسی کا عمل انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اس اقدام کا حصہ ہے جو افغان پناہ گزینوں کی پالیسی میں سختی لاتا ہے۔Also readOver 1,500 Pakistani pilots jobless as airlines hire more than 150 foreigners
امریکی عہدیداروں نے ذرائع کو بتایا ہے کہ وہ براہ راست کابل افغان شہریوں کو واپس لانے یا وہاں ان کی مہمان نوازی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس لیے پاکستان کو درمیانی رابطے کے طور پر منتخب کیا گیا ہے جہاں سے ان لوگوں کی افغانستان واپسی کی نگرانی کی جائے گی۔ یہ ایک غیر روایتی طریقہ کار ہے جو انسانی نقل و حرکت کے انتظام کے لیے ایک نیا نقطہ شروع کرتا ہے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کا خوف اور تنقید
اس فیصلے پر افغان شہریوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کابل جانے کا یہ منصوبہ متعلقہ افغان شہریوں کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ موجودہ صورتحال میں کابل میں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا مشکل ہے۔
ایک رضاکار تنظیم کے مطابق، ڈی پورٹ کیے جانے والے افراد میں وہ افغان شہری شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے طالبان کے کابل میں واپس آنے سے پہلے امریکی فوج کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ ایسے افراد کی واپسی پر خوف کا اظہار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی یا تنگ دہنی کا خطرہ موجود ہے۔
سیاسی پس منظر اور پچھلا تاریخی تناظر
یہ قدم اس بات کا تسلسل ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ برس افغانستان سمیت کئی دیگر ممالک پر سخت سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان پابندیوں کا بنیادی مقصد غیر ملکی شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو مضبوط بنانا تھا۔ اس عمل کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ افغان شہریوں کو ڈی پورٹیشن سے حاصل تحفظات کو ختم کیا جائے۔
یاد رہے کہ اگست دو ہزار ایک میں جب افغانستان میں طالبان کی واپسی کے بعد بڑے پیمانے پر امریکی فوجی اور مقامی شہریوں کا انخلاء ہوا تھا، تو اس دوران امریکا پہنچنے والے کئی افغان شہریوں کو خصوصی ویزے جاری کیے گئے تھے۔ اب اسی گروپ کے افراد کو ان ویزوں یا تحفظات کے باوجود واپس بھیجے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
پاکستان کا کردار اور خطے کی حساسیت
اس منصوبے میں پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ وہ ان افراد کی نگرانی کرے گا جو کابل واپس بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ عمل خطے کے سیاسی و سفارتی توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی موجودہ نوعیت کے تحت یہ ایک حساس معاملہ ہے۔
واضح رہے کہ میڈیا رپورٹس میں اس بات کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ایران کی جنگ اور دیگر علاقائی تناؤ کی وجہ سے امریکی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تعمیر نو پر اربوں ڈالر خرچ ہونے کا اندازہ ہے، جو عالمی معیشت پر اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تاہم، اس خبر کا مرکزی فوکس افغان شہریوں کی واپسی اور اس کے انسانی جہات پر ہے۔
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