ٹرمپ اور یاہو کے درمیان ایران کے ساتھ مذاکرات کی فون کال

انگل کے روز، ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایک فون کال ہوئی۔ ذرائع کے مطابق، اس فون کال میں ایران کے ساتھ جنگ بندی اور ممکنہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کے درمیان ممکنہ معاہدے پر ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد نیتن یاہو ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے سخت شکوک و شبہات رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے حق میں۔ امریکی ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ثالث ایک ابتدائی مسودہ تیار کر رہے ہیں، جس پر امریکا اور ایران دستخط کر سکتے ہیں تاکہ باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے اور 30 روزہ مذاکراتی عمل شروع ہو سکے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام، خطے کی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ ان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ حکمت عملی پر واضح اختلافات موجود ہیں، جبکہ امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ فون کال کے بعد نیتن یاہو انتہائی برہم تھے۔ ان کے مطابق اسرائیلی قیادت ایران کے خلاف عسکری دباؤ برقرار رکھنے کی حامی ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ سفارتی حل اور مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
