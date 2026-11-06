ٹرمپ نے سوزائی وائلز کو متحرک کر کے سٹیفن ملر کو سفید گھر کا چئیر مقرر کر دیا
ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈر ٹرمز کے بعد سوزائی وائلز کی جگہ سٹیفن ملر کو سفید گھر کے چئیر مقرر کیا ہے تاکہ ڈیموکریٹس کے خلاف اپنی پالیسیاں سختی سے نافذ کی جا سکیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفید گھر کے چئیر آف اسٹاف سوزائی وائلز کو ہٹا کر اس کی جگہ سٹیفن ملر کو اس عہدے کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اتوار کو سامنے آیا جبکہ گزشتہ ہفتے کے میڈر ٹرمز کے انتخابات میں جمہوریہ پسندوں کو کانگریس میں اکثریت کھونے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ کو اس اہم تبدیلی کی تصدیق کی جس کے تحت سٹیفن ملر کو سفید گھر کی انتظامیہ کی قیادت سونپی گئی ہے۔
انتظامیہ میں سخت گیر تبدیلیوں کا اعلان
سٹیفن ملر کو سفید گھر کا نیا چئیر مقرر کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں اپنی سب سے سخت داخلی پالیسیوں کا مصنف قرار دیا ہے۔ سٹیفن ملر طویل عرصے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وفادار مشیر رہے ہیں اور انہوں نے 2017 سے 2021 تک کے دور میں بھی اسی طرح کی اہم عہدے سنبھالے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں سٹیفن ملر کو اپنا سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ انتظامی تبدیلی منگل کو نافذ العمل ہو گی۔ اس دوران انہوں نے سابق چئیر سوزائی وائلز کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سوزائی وائلز نے جمعرات کی شب اپنی استعفیٰ پیش کر دی تھی اور اب وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی مہم کے حصے میں شامل ہوں گی۔
مہاجرین کی پالیسی میں سختی کی امید
سٹیفن ملر کی تقرری سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی داخلی پالیسیوں کو مزید جارحانہ انداز میں نافذ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ سٹیفن ملر اپنے مشہور سخت گیر مہاجرین کی پالیسیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جن کا مقصد روزانہ 3,000 گرفتاریاں کرنا تھا۔ انہوں نے فدرل مہاجرین کے ایجنٹس کو ہدایت دی تھی کہ وہ ان مہاجرین کو بھی نشانہ بنائیں جو دہائیوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔
2025 میں سفید گھر واپسی کے بعد سے سٹیفن ملر سرکاری طور پر سوزائی وائلز کے تحت ڈپٹی چئیر آف اسٹاف رہے ہیں لیکن عملی طور پر انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام داخلی پالیسیوں پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب رہے ہیں اور ان کی ذاتی نگرانی میں کام کرتے رہے ہیں۔ سفید گھر کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سٹیفن ملر کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انتظامیہ اب زیادہ سختی اختیار کرے گی۔
سیاسی دباؤ اور کانگریس کے خلاف حکمت عملی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن سے قبل ہی اپنی سیاسی اور کمیونیکیشن آپریشنز سے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ ان کے عوامی رائے عامہ کے سرفہرست پوائنٹس تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے تھے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا تھا کہ جب جمہوریہ پسندوں کے بجائے جمہوریت پسند کانگریس کی طاقت سنبھالتے ہیں تو سفید گھر کو مزید جارحانہ ہونا ضروری ہے۔
انہوں نے ڈیموکریٹس کی قیادت والے نمائندوں کے گھر اور سینٹ کے سامنے آنے والے تحقیقاتی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ سفید گھر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بیان دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں کو انعام دے رہے ہیں جو ان کے سب سے زیادہ وفادار ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے موقف یا راستے میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے۔
مستقبل کے اقدامات اور سیاسی اثرات
سوزائی وائلز کے حواریوں نے بدھ کو ہی سفید گھر کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی ممکنہ جگہ لینے والے شخص کے بارے میں خدشات کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ اب جب کہ سٹیفن ملر نئے سرے سے سفید گھر کی قیادت سنبھال رہے ہیں تو ان کا مقصد جمہوریہ پسندوں کی شکست کے باوجود اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حکمت عملی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ سیاسی دباؤ کے باوجود اپنی بنیادی پالیسیوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سٹیفن ملر کی قیادت میں سفید گھر اب کانگریس کے نئے ڈیموکریٹک اکثریت کے ساتھ ایک سخت کشمکش کا منظر پیش کر سکتا ہے۔
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