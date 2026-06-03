ٹرمپ کا دعویٰ: ایران کے رہبر مذاکرات میں شامل، معاہدے کی امید

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مذاکرات میں شامل ہیں اور وہ معاہدے کے لیے پرامید ہیں، جبکہ انہوں نے نیتن یاہو پر لبنان میں جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا اعتراف کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ایران میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ بدھ کو نشر ہونے والے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ لبنان میں جاری لڑائی پر سخت لہجہ استعمال کرنے کا بھی اعتراف کیا، اس وقت جب امریکہ ایران کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن کو بتایا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مذاکرات میں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مستقبل میں کسی موقع پر ایران کے سپریم لیڈر سے مل سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ نتائج مثبت ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ تہران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اس بات پر متفق ہو گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا واشنگٹن کی اولین ترجیح ہے۔ تاہم ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جب تک کوئی جنگ بندی لبنان کا بھی احاطہ نہیں کرتی۔ ٹرمپ نے کہا، ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ اور دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ ان دعوؤں کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ ایران کے ساتھ تنازعہ ختم ہونے کے بعد پٹرول کی قیمتیں گر جائیں گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر نیتن یاہو سے سخت اور ناراض لہجے میں بات کی تھی۔ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکری کا الزام لگایا، جیسا کہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے جواب دیا، ہاں، میں نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا، میں ناراض نہیں کہوں گا، میں لبنان کے ساتھ ان کی مسلسل لڑائی سے قدرے پریشان تھا۔ ایکس رپورٹ کے مطابق، جس میں ایک نامعلوم امریکی اہلکار کا حوالہ دیا گیا، ٹرمپ نے پیر کو نیتن یاہو سے فون پر بات چیت کے دوران سخت زبان استعمال کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا، تم پاگل ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری جان بچا رہا ہوں، اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں، سب اس وجہ سے اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں اس بات کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا، کسی موقع پر میں نے کہا، بی بی، ہمیں یہ روکنا ہوگا، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی تشویش لبنان میں نیتن یاہو کی مسلسل فوجی کارروائیوں پر تھی۔ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن تہران نے کسی بھی معاہدے کو لبنان میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی معاہدے کے لیے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک جنگ بندی لبنان کا بھی احاطہ نہیں کرتی، جہاں اسرائیل نے مارچ میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ ملیشیا کے خلاف حملہ کیا تھا۔ لبنان میں لڑائی جاری ہے، جب کہ پیر کو اعلان کردہ امریکی ثالثی معاہدے کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر کنٹرول بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے روک دیے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے بھی سرحد پار حملے روک دیے۔ تاہم تشدد مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اس سوال پر برہمی کا اظہار کیا کہ کیا نیتن یاہو نے انہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے دشمن ہیں۔ صدر نے ماضی میں بھی اسرائیل کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے عوامی طور پر کہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے یہ تبصرے مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارت کاری کے لیے حساس لمحے پر آئے ہیں۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ لبنان میں اسرائیلی فوجی مہم اور ایران تنازعہ کے وسیع تر علاقائی اثرات کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ ٹرمپ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن تہران کی جانب سے کسی بھی جنگ بندی میں لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ معاہدے کی راہ میں پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ایران میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور وہ امید رکھتے ہیں کہ ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ بدھ کو نشر ہونے والے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ لبنان میں جاری لڑائی پر سخت لہجہ استعمال کرنے کا بھی اعتراف کیا، اس وقت جب امریکہ ایران کے ساتھ دشمنی ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن کو بتایا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مذاکرات میں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مستقبل میں کسی موقع پر ایران کے سپریم لیڈر سے مل سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران میں صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ نتائج مثبت ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ تہران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اس بات پر متفق ہو گیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے بارہا کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا واشنگٹن کی اولین ترجیح ہے۔ تاہم ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جب تک کوئی جنگ بندی لبنان کا بھی احاطہ نہیں کرتی۔ ٹرمپ نے کہا، ہم نے ایران کی فضائیہ، بحریہ اور دفاعی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ ان دعوؤں کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ اس وقت ایران میں امریکی زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ ایران کے ساتھ تنازعہ ختم ہونے کے بعد پٹرول کی قیمتیں گر جائیں گی۔ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں پر نیتن یاہو سے سخت اور ناراض لہجے میں بات کی تھی۔ پوڈ کاسٹ انٹرویو میں ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکری کا الزام لگایا، جیسا کہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے جواب دیا، ہاں، میں نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا، میں ناراض نہیں کہوں گا، میں لبنان کے ساتھ ان کی مسلسل لڑائی سے قدرے پریشان تھا۔ ایکس رپورٹ کے مطابق، جس میں ایک نامعلوم امریکی اہلکار کا حوالہ دیا گیا، ٹرمپ نے پیر کو نیتن یاہو سے فون پر بات چیت کے دوران سخت زبان استعمال کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا، تم پاگل ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری جان بچا رہا ہوں، اب سب تم سے نفرت کرتے ہیں، سب اس وجہ سے اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں اس بات کی تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا، کسی موقع پر میں نے کہا، بی بی، ہمیں یہ روکنا ہوگا، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی تشویش لبنان میں نیتن یاہو کی مسلسل فوجی کارروائیوں پر تھی۔ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، لیکن تہران نے کسی بھی معاہدے کو لبنان میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی معاہدے کے لیے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک جنگ بندی لبنان کا بھی احاطہ نہیں کرتی، جہاں اسرائیل نے مارچ میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ ملیشیا کے خلاف حملہ کیا تھا۔ لبنان میں لڑائی جاری ہے، جب کہ پیر کو اعلان کردہ امریکی ثالثی معاہدے کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے زیر کنٹرول بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے روک دیے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے ایران کے حمایت یافتہ گروپ نے بھی سرحد پار حملے روک دیے۔ تاہم تشدد مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اس سوال پر برہمی کا اظہار کیا کہ کیا نیتن یاہو نے انہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے دشمن ہیں۔ صدر نے ماضی میں بھی اسرائیل کے بارے میں سخت زبان استعمال کی ہے۔ پچھلے سال انہوں نے عوامی طور پر کہا تھا کہ اسرائیل اور ایران کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے یہ تبصرے مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارت کاری کے لیے حساس لمحے پر آئے ہیں۔ واشنگٹن تہران کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ لبنان میں اسرائیلی فوجی مہم اور ایران تنازعہ کے وسیع تر علاقائی اثرات کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ ٹرمپ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، لیکن تہران کی جانب سے کسی بھی جنگ بندی میں لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ معاہدے کی راہ میں پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے
Trump Iran Netanyahu Lebanon Negotiations