ٹرمپ کا دعویٰ: ایران کے خلاف کارروائی جنگ نہیں، پانچ ماہ میں کوئی جاں بحق نہیں
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کشیدگی کو جنگ نہیں قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پانچ ماہ سے کوئی زخمی نہیں ہوا، جبکہ ایران نے آبنائے ہرمز میں امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور فوجی محاذ آرائی کو جنگ قرار دینے سے صراحتاً انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکا ایران کے معاملے میں نمایاں پیش رفت کرچکا ہے اور اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیل حاصل کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ پانچ ماہ کے دوران کوئی شخص زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، اس لیے اس صورتحال کو جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال برقرار ہے۔
ٹرمپ کا بیانیہ اور پانچ ماہ کا حوالہ
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ جب پانچ ماہ تک کوئی زخمی یا ہلاک نہ ہوا ہو تو اسے جنگ نہیں کہا جاسکتا۔ ان کا یہ نکتہ امریکی انتظامیہ کے موجودہ موقف کی عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ صورتحال کو محدود جھڑپوں یا کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے نہ کہ مکمل جنگ کے طور پر۔ تاہم، ٹرمپ نے اپنے بیانیے کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس مخصوص عرصے، فوجی کارروائیوں یا محاذ آرائی کے تناظر میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ کشیدگی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کا یہ موقف قابل توجہ ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جاری تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پانچ ماہ کے عرصے میں کسی جانی نقصان نہ ہونے کا دعویٰ امریکی انتظامیہ کے اس نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کارروائیوں کو کنٹرول شدہ رکھے ہوئے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی صورتحال اور ممکنہ اقدامات
وائٹ ہاؤس میں ایران پر نئے فضائی حملوں سمیت ممکنہ فوجی اقدامات پر غور کیا جانے کی اطلاعات بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر موجودہ صورت حال کو جنگ تسلیم کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی انتظامیہ کے سامنے فوجی کارروائی کے مختلف امکانات موجود ہیں جو مستقبل میں صورتحال کو متاثر کر سکتے ہیں۔
واشنگٹن کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں پر غور کرنے کی خبریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امریکی حکام صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف وسائل پر غور کر رہے ہیں۔ اس دوران ٹرمپ کا بیانیہ کہ صورتحال جنگ نہیں ہے، عالمی سیاسی حلقوں میں بحث کا باعث بنا ہے۔
ایران کا دعویٰ اور آبنائے ہرمز کا تنازعہ
ایران نے آبنائے ہرمز میں دو امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکا کو ایران کی شرائط تسلیم کرنا ہوں گی۔ یہ دعویٰ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایران بھی اپنے علاقائی اثر و رسوخ اور سلامتی کے معاملات میں سخت موقف اپنایا ہوا ہے۔
آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہذا اس پر کنٹرول کا تنازعہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو مزید بڑھا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ کہ اس نے امریکی ڈرون مار گرائے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران بھی اپنی دفاعی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہے اور امریکی کارروائیوں کا سختی سے جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔
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