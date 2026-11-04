ٹرمپ نے ایران پر فوجی کارروائی کے امکانات کو کم اہمیت دی
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوری فوجی حملے کے منصوبوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ موجودہ صورتحال سے مطمئن ہے لیکن ضرورت پڑنے پر وارننگ دینے سے گریز نہیں کرے گا۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوری اور بڑے پیمانے پر فوجی حملے کے امکانات کو کم اہمیت دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن موجودہ صورتحال سے مطمئن ہے لیکن اگر ضرورت پڑی تو کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
فوجی کارروائی کا نیا امکان
صدر ٹرمپ نے منگل کو کہا کہ امریکہ اس کشیدگی سے وہ نتائج حاصل کر رہا ہے جو اسے درکار تھے۔ ان کے یہ بیان اس وقت سامنے آئے جب انہوں نے ایران کے ملحدہ اہم ترین ہارمز کے تنگ درے کے قریب ایک فوجی تنصیبات کے خلاف محدود امریکی کارروائی کی تصدیق کی تھی۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
اس واقعے کے بعد ٹرمپ نے 'فوکس اینڈ فرینڈز' پروگرام کو دس منٹ کی طویل گفتگو میں بتایا کہ واشنگٹن کے پاس ایران کے خلاف فوری طور پر کسی بڑے حملے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے اشارے کو مسترد کیا کہ اس ہفتے کے اختتام تک کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔
حکام کی تجاویز اور پابندیاں
ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجیں 'لک اور لوڈڈ' ہیں لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ابھی اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کو ایک 'شاندار حالت' قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہارمز کے تنگ درے سے جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیل گزر رہا ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایران کے بندرگاہوں پر امریکی بلاک نے تہران کی معیشت پر دباؤ ڈال دیا ہے۔ صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ واقعی لڑائی نہیں لڑ رہا ہے اور وہ کسی بھی فوجی منصوبے کو پیشگی نہیں بتائے گا۔
تفصیلات اور مقامی اثرات
صدر ٹرمپ نے بتایا کہ اسرائیل نے ایک اینٹی ایرکرافٹ تنصیب بنائی تھی جسے مکمل ہوتے ہی 'گذا رات' نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو ایک 'چھوٹا حملہ' قرار دیا۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان نے بھی تصدیق کی کہ اسرائیل اس حملے میں شامل نہیں تھا۔
یہ کارروائی امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے دوران ہوئی جن میں عوامی ناخوشی اور مہنگائی کی وجہ سے ٹرمپ کی سیاسی حیثیت آزمائی گئی۔ ٹرمپ نے انتخابات سے پہلے بھی ہدایات دی تھیں کہ ایران کو 'ہتھوڑا' مارنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
سفارتی کوششیں اور مستقبل
ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قلیچاف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ 'ٹرگر پر انگلی رکھے ہوئے' لڑائی کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ تہران کو 'قانونی خود دفاع' کا حق حاصل ہے۔
تاہم صدر مسعود پیزشکیان نے کہا کہ حکومت سفارتی طریقے سے بحران حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی تو کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔
مستقبل کی ممکنہ سازشیں
امریکہ کے وائس پریسڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی بات چیت کے امکان پر امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور ابھی زیادہ بہتری ممکن ہے۔
قطر نے بھی مذاکرات میں مدد جاری رکھی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا کہ غیر مستقیم مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ واشنگٹن اپنی پرانی مانگیں مان لے تو ہارمز کے تنگ درے کو دو دن میں کھولا جا سکتا ہے۔
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