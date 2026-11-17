ٹرمپ ایشیا کی سیر، شی جین پنگ اور پوٹن سے ملاقاتوں کا اہم موڑ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے دورے پر ہیں جہاں وہ شی جین پنگ اور ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ تجارتی کشیدگی اور اے آئی چپس کی پابندیوں کے درمیان یہ ملاقاتیں عالمی سیاست کا رخ بدل سکتی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کی صبح ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جو ان کی خارجہ پالیسی کا ایک انتہائی حساس موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سفر اس وقت سامنے آ رہا ہے جب ان کی ریپبلکن پارٹی کو سینیٹ اور ہاؤس آف رپریزنٹیشن میں درمیانی انتخابات میں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سیاسی کمزوری کے باوجود صدر ٹرمپ نے بیجنگ میں چین ی صدر شی جین پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ سنگین مذاکرات کی تیاریاں مکمل کر لئی ہیں۔
ایشیا کے دورے کا تفصیلی شیڈول اور اہم مقاصد
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سلسلہ وار دورہ منگل کو فلپائن کے دارالحکومت مانیلا سے شروع ہو گا جہاں وہ جنوب مشرقی ایشیا اور دیگر علاقائی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ ہفتے کو چین کے شہر شینزین جائیں گے جہاں وہ ایشیاء پیسفک اکنامک کوآپریشن (اے پی ای سی) فورم میں شرکت کریں گے۔ اے پی ای سی کے تحت ان کا شی جین پنگ کے ساتھ تاریخی ملاقات کا پروگرام ہے جو ممکنہ طور پر عالمی معیشت اور سیکیورٹی کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو گی۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
اس سفر کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے منگل کو بیروت سے کہیں کہ وہ شینزین میں چینی لیڈر شی جین پنگ کے ساتھ مل کر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ تین جھڑپیں بھی کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ ایرانی جوہری پروگرام، یوکرین کے تنازعے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ تینوں رہنماؤں کی ملاقات کو تاریخی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ ان بڑی طاقتوں کے درمیان باہمی تعلقات کو نئی سمت دے سکتی ہے۔
کیم جونگ آن اور شمالی کوریا کا متوقع کردار
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دورے کے دوران ایک حیران کن اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ آن سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں اگر وہ چین آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ یہ معاملہ مکمل طور پر صدر شی جین پنگ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ کیم جونگ آن کا دورہ ان کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ اعلان اس حوالے سے کافی بحث کا باعث بنا ہے کیونکہ ٹرمپ پہلے بھی ایسی ملاقاتوں کی پیش گوئی کر چکے ہیں جو کبھی عملی شکل اختیار نہ کر پائی تھیں۔
شمالی کوریا کے اقوام متحدہ کے مشن نے منگل کو تبصرے کی درخواست پر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا تاہم عوامی سطح پر یہ تاثر مل رہا ہے کہ پیانگ یانگ اس وقت امریکی صدر سے ملاقات کے خواہاں نہیں ہے۔ تاہم اگر یہ ملاقات طے پاتی ہے تو یہ کوریا کے علاقائی تناؤ میں کمی کا ایک اہم اشارہ ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت (2017-2021) کے دوران کیم جونگ آن سے متعدد ملاقاتیں کی تھیں جو بین الاقوامی توجہ کا مرکز رہی تھیں۔
نویڈا اسکانڈل اور اے آئی چپس پر سخت پابندیاں
امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات اب جدید ٹیکنالوجی اور خفیہ جاسوسی کے الزامات کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ صورت حال اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی جب نووڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ پر ایک مشتبہ چینی جاسوس کے ساتھ رشتے کا الزام لگایا گیا۔ اس اسکانڈل نے امریکی کانگریس میں اس رائے کو مضبوط کیا ہے کہ چینی کمپنیوں تک جدید اے آئی چپس تک رسائی کو مزید سختی سے محدود کیا جائے۔ امریکی گھر کے اسپیکر مائیک جانسن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کانگریس میں اس معاملے پر اتفاق رائے بڑھ رہا ہے۔
صدر ٹرمپ کے انتظامیہ نے منگل کو ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے جو مالے اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں بیرون ملک ڈیٹا سینٹرز کو اے آئی چپس کی برآمدات پر پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ اقدام ان چینی کمپنیوں کو متاثر کرے گا جو ان علاقوں کے ذریعے جدید اے آئی ماڈلز ٹریننگ کے لیے چپس حاصل کرتی ہیں۔ چین نے اس اسکانڈل کو امریکہ کی جانب سے تخلیق کردہ بیان بنایا ہے جو تکنیکی بلاکے کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
عالمی اثرات اور مستقبل کی سمت
ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے درمیانی انتخابات میں شکست کے بعد ان کے پاس انتخابات یا بازار کے رد عمل سے ڈرنے کا کوئی سبب نہیں رہا، جس سے وہ چین کے خلاف زیادہ سخت اقدامات کر سکتے ہیں۔ ٹونی بلیئر انسٹی ٹیوٹ کی سینئر پالیسی ایڈوائزر روبی عثمان کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال امریکہ کو چین کے خلاف متحرک اقدامات کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ چین کے ماہرین نے انتباہ دیا ہے کہ یہ تنازعہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان اے آئی ٹیکنالوجی کی علیحدگی کو تیز کر سکتا ہے۔
یہ تینوں رہنماؤں کی ملاقات کو 1945 کی یاٹا کانفرنس سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مشہور ہے۔ یوکرین کے لیے یہ اشارہ تشویشناک ہے کیونکہ وہ روس کے ساتھ چار سالہ جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ کرملن نے بھی منگل کو تصدیق کی ہے کہ اس تین رخی اجلاس کا عالمی معاملات پر گہرا اثر پڑے گا۔ یہاں تک کہ چین بھی ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ کی سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics