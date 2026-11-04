ٹرمپ کا ڈیموکریٹس کے حق میں شکست تسلیم، ایران جنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا
ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی کو تسلیم کرتے ہوئے ایران جنگ کو شکست کی بڑی وجہ بتایا اور ویتو کے حق کا اعلان کر دیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو پارلیمنٹ کے وسطی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی حیران کن کامیابی پر نادر تعریف کی اور تسلیم کیا کہ ایران میں جاری جنگ نے ان کی جماعت کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم، 80 سالہ ٹرمپ نے ذاتی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور یہ نتیجہ حتمی دو سال کے اپنی صدارت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جوابی الزامات عائد کیے۔ انہوں نے خبر رساں ادارے 'فاکس نیوز ڈیموکریسی 26' سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس نے اس مہم میں اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے گزشتہ 11 سال سے اس دن کا انتظار کیا ہوا تھا۔
ٹرمپ کی نادر تعریف اور ایران جنگ کا اثر
ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے آئل پرائیسز میں اضافے کے باعث عوام میں ناپسندیدگی پائی جاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے معاملے پر جو اقدامات اٹھائے گئے ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یہ بیان ٹرمپ کے لیے غیر معمولی ہے کیونکہ وہ وسطی انتخابات کے مہم کے دوران ڈیموکریٹس کو کمونسٹس اور اسلام پسندوں کے طور پر پیش کر چکے تھے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اسے اپنا ذاتی حملہ نہیں سمجھتے، بلکہ اسے ایک عوامی رائے کا اظہار قرار دیا۔Also readغازان خان کا اسلام قبول کرنا
ڈیموکریٹس کے ساتھ کام کرنے کا اعلان
صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے برعکس، اس بار ووٹنگ کے نتائج کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب جب ڈیموکریٹس کانگریس پر کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تاہم، انہوں نے انتباہ بھی دیا کہ وہ ڈیموکریٹک قانون سازی کو ویتو کرنے کے لیے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کرنے کو تیار ہیں۔
ویتو پاور کا استعمال اور قانون سازی
ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس چاہے جو بھی 50 بہترین بلز بھیجیں، وہ انہیں ایک خوبصورت مہر لگا کر واپس بھیج دیں گے جس پر ویتو درج ہوگا۔ انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ ان کا مستقل موقف ہے کہ وہ کسی بھی ایسی قانون سازی کو روکیں گے جو ان کے مفادات کے خلاف ہو۔ یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے اور اپنے پالیسی ایجنڈے کو بچانے کے لیے انتظامی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ڈیموکریٹک شکست کا تجزیہ اور مستقبل
ٹرمپ نے ٹرمتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں اپنی ٹیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود الیکشن میں حصہ نہ لینا ایک بڑی غلطی تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ خود بیلٹ پر ہوتے، تو جمہوریت پسند جماعت کو شاندار کامیابی حاصل ہوتی۔ انہوں نے عوام کی توجہ کی شکرگزاری کرتے ہوئے اس نتیجے کو اپنی غیر موجودگی سے جوڑا۔ یہ بیان ٹرمپ کے مستقبل کی حکمت عملی کو واضح کرتا ہے کہ وہ اگلے دو سالوں میں سیاسی مخالفین کو مضبوطی سے چیلنج کریں گے۔
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