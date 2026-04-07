ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی: اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو تمام پل اور پاور پلانٹس تباہ کر دیے جائیں گے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ ملک کے تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے۔ انہوں نے دو امریکی ہوا بازوں کو بچانے کے آپریشن کو سراہا، لیکن ساتھ ہی ایرانی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ اس بیان نے بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے، خاص طور پر ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے بارے میں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بات سے پریشان نہیں ہیں کہ آیا اس طرح کا حملہ جنگی جرم ہوگا یا نہیں۔ اس دوران، ایران نے امریکی مطالبات کو مسترد کر دیا ہے اور جنگ بندی کی کسی بھی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے درمیان، کئی ممالک سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ اگر ایران ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ ایران کے تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے دو گرنے والے ہوا بازوں کو بچانے کے خطرے سے بھرپور آپریشن کی تعریف کی۔ واشنگٹن (امریکہ) (اے ایف پی) - امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کو کہا کہ اگر ایران ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ ایران کے تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے دو گرنے والے ہوا بازوں کو بچانے کے خطرے سے بھرپور آپریشن کی
تعریف کی۔ اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہ اس طرح کا اقدام جنگی جرم ہوگا، ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 'پورے ملک کو ایک رات میں ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ رات کل رات ہو سکتی ہے۔' صدر نے ایران میں دشمن کی صفوں کے پیچھے سے بازیاب ہونے والے دو ایف 15 عملے کے ارکان کی بازیابی پر طویل ابتدائی ریمارکس دیے، جس کا موازنہ انہوں نے 'سن کے ڈھیر میں سوئی' تلاش کرنے سے کیا۔ لیکن ٹرمپ نے تہران کے رہنماؤں کے لیے اپنی خود عائد کردہ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے تباہی کی دھمکیوں کو بھی دہرایا جو منگل کی رات 8:00 بجے (0000 GMT بدھ) کو ختم ہونے والی ہے۔ ایران کو ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہیے جس میں آبنائے ہرمز سے تیل کی 'مفت ٹریفک' شامل ہو، ورنہ 'مکمل انہدام' ہوگا... اور یہ چار گھنٹوں کی مدت میں ہوگا،' انہوں نے کہا۔ 'ایران میں ہر پل کل رات 12 بجے تک تباہ ہو جائے گا، جہاں ایران میں ہر پاور پلانٹ کاروبار سے باہر ہو گا، جل رہا ہو گا، پھٹ رہا ہو گا اور دوبارہ کبھی استعمال نہیں ہو گا۔' ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ اس آبنائے سے گزرنے والے تیل پر ٹول وصول کرنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں - ایرانی دھمکیوں کی بازگشت کہ وہ اس آبی گزرگاہ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے جس سے عالمی خام تیل کا پانچواں حصہ گزرتا ہے۔ 79 سالہ شخص کی تازہ وارننگ اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹر ایگ رول کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز ایک 'بہت اہم قدم' ہے۔ 'یہ کافی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم قدم ہے،' ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا، جو فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ اور ایک بڑے ایسٹر بنی کے لباس میں ملبوس ایک مسقط کی نگاہوں کے نیچے تھے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ تہران نے اس جنگ بندی کو مسترد کر دیا ہے جو انہوں نے 'امریکی تجویز' کے طور پر لیبل کیا تھا۔ متعدد ممالک ایران کے خلاف اسرائیلی اور امریکی حملوں سے شروع ہونے والی 38 روزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے سفارتی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا جواب مشرق وسطیٰ میں اہداف پر میزائل اور ڈرون فائر کرکے دیا گیا ہے۔ اتوار کی صبح ایک نامناسب سوشل میڈیا پوسٹ میں، ٹرمپ نے منگل سے ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی دھمکی دی، اس سے پہلے ڈیڈ لائن کو ایک دن کے لیے تاخیر کی۔ جیسا کہ پولز سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی بڑے پیمانے پر جنگ کی مخالفت کرتے ہیں، ٹرمپ اور اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار ایسٹر کے اختتام ہفتہ کے ریسکیو مشن کی فوجی کامیابی پر بات کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے۔ 'یہ سن کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا ہے،' ٹرمپ نے آپریشن کے بارے میں کہا، سابق ریئلٹی ٹی وی اسٹار نے بار بار اس کا موازنہ ایک فلم سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس مشن کو گرین لائٹ کرنے کا 'خطرناک فیصلہ' لینا پڑا کیونکہ اس میں شامل امریکی افواج کی تعداد تھی - جسے انہوں نے 'سینکڑوں' رکھا، اس سے ٹھیک پہلے ان کے اعلیٰ جنرل ڈین کین نے اس تعداد کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ 170 سے زائد امریکی فوجی طیارے استعمال کیے گئے اور دو ٹرانسپورٹ طیارے ریت میں پھنس گئے اور انہیں اڑا دیا گیا۔ سی آئی اے کے سربراہ جان ریٹکلف نے کہا کہ انہوں نے دو ہوابازوں کی تلاش کرنے والے ایرانیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک 'دھوکہ دہی' آپریشن کیا۔ ٹرمپ نے پیر کو اس خدشے کو مسترد کر دیا کہ ایران کی بجلی کی تنصیبات اور پلوں پر حملہ کرنا - جو حربہ روس نے بھی یوکرین پر اپنے حملے میں استعمال کیا ہے - جنگی جرم ہوگا۔ 'مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے،' ٹرمپ نے اس وقت کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو الزام لگاتے ہیں کہ توانائی کی تنصیبات پر حملہ کرنا جنگ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 'کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگی جرم کیا ہے؟ جنگی جرم ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت دینا ہے۔' اس مسئلے کے بارے میں دوبارہ پوچھے جانے پر، انہوں نے کہا کہ ایران کے رہنما 'جانور' تھے جنہوں نے ہزاروں مظاہرین کو ہلاک کیا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ان پر منحصر ہوتا تو وہ ایران کا تیل ضبط کر لیتے، لیکن 'بدقسمتی سے، امریکی عوام ہمیں گھر آتے دیکھنا چاہتے ہیں' اور جنگ ختم کریں۔ 'میں تیل رکھوں گا، اور میں بہت پیسہ کماؤں گا،' ٹرمپ نے کہا
