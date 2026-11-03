ٹرمپ وائٹ ہاؤس ڈیموکریٹس کے کنٹرول کی تیاری، ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال
ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس میں ڈیموکریٹس کی فتح کی صورت میں اپنے ایجنڈا کو برقرار رکھنے کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز اور قانونی حکمت عملیاں تیار کر لی ہیں۔
واشنگٹن (روئٹرز) - صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس نے مضرع انتخابات کے بعد اگر ڈیموکریٹک پارٹی کانگریس پر قابض ہو جاتی ہے تو اس کے ممکنہ نتائج سے نمٹنے کے لیے کئی ماہ سے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اعلیٰ ذرائع کے مطابق، انتظامیہ اپنی اہم ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے ایگزیکٹو پاور یعنی ایگزیکٹو اختیارات کا استعمال کرنے اور ممکنہ تحقیقات کا مقابلہ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہے۔
ایگزیکٹو اختیارات کے ذریعے ایجنڈا کی تکمیل
اس رازداری میں بات کرنے والے تین افراد کے مطابق، سینئر عہدیداروں میںputy chief of staff سٹیون ملر اور بجٹ ڈائریکٹر رسل ووٹ نے اپریل سے ہی وائٹ ہاؤس کونسل آفس کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ شناخت کرنا تھا کہ کن امور پر کانگریس کی منظوری کے بغیر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ان امور میں امیگریشن، ٹیرفز، گھر کی لاگت اور وفاقی اخراجات شامل ہیں جو ٹرمپ خود منصفانہ طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
وائٹ ہاؤس کونسل ول شارف اور ان کی ٹیم بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ قانونی طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ صدارتی اختیار کے حدود کو کہاں تک سخت کیا جا سکتا ہے اور عدالتوں میں ان فیصلوں کی کیسے دفاع کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ بندی ایک تضاد کو اجاگر کرتی ہے جس میں ڈیموکریٹس کے پاس تحقیقات اور بلوں کو روکنے کی طاقت ہوگی لیکن ٹرمپ کے پاس تجارت اور خارجہ پالیسی پر وسیع اختیارات باقی رہیں گے۔
ٹرمپ کی وٹو پاور اور سیاسی صورتحال
اگر ریپبلکنز کو کانگریس کا کنٹرول کھونا پڑتا ہے تو ٹرمپ کا ماننا ہے کہ وہ ڈیموکریٹس کے ساتھ مصالحت کرنے سے پہلے ایک یا دو ماہ تک وٹو جاری رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے نیویارک پوسٹ کے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ وہ 'مسٹر وٹو' بن جائیں گے اور بعد میں کچھ معاہدے کیے جائیں گے۔ ڈیموکریٹس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں چار نشستیں اور سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریپبلکنز کی تنگ اکثریت کو ختم کیا جا سکے۔
آخری ایک مہینے سے ٹرمپ ملک بھر میں ریلیاں منعقد کر رہے ہیں تاکہ ریپبلکنز کا کنٹرول برقرار رہے، حالانکہ ان کے معاونین نجی طور پر 2027 کے لیے بالکل مختلف سیاسی منظر نامے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ریپبلکنز کے نقصان کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے میڈیا پر غلط روایت پھیلانے کا الزام لگایا ہے۔ ترجمان لورین بس کا کہنا تھا کہ یہ انتظامیہ سرحدوں کی حفاظت اور قانون و ترتیب کو یقینی بناتے ہوئے عوام کے لیے کام کرے گی۔
حکومتی پالیسیوں میں تبدیلی اور ٹیرفز
غور طلب ایگزیکٹو اکشنز میں اہم خام مال اور ونڈ ٹربائنز پر نئے ٹیرفز، بین الاقوامی طلباء اور عارضی غیر ملکی ورکرز کے ویزا پر سخت قواعد، اور گھر اور تعمیرات کی لاگت کم کرنے کے اقدامات شامل ہیں۔ وفاقی ایجنسیوں نے یکطرفہ کارروائیوں کے لیے تجاویز اور قانونی جائزے جمع کروائے ہیں۔ رسل ووٹ وفاقی اخراجات کی نگرانی کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ منظور شدہ فنڈز سے کون سی ترجیحات آگے بڑھائی جا سکتی ہیں۔
ووٹ ٹیکس پیسے کے پروگراموں میں سیاسی مقررین کو زیادہ اختیار دینے کے لیے گرانٹ کے قواعد تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کانگریس کی منظوری کے بغیر وائٹ ہاؤس پر زیادہ اثر انداز ہو سکے۔ ٹرمپ کو ان تیاریوں سے آگاہ کیا گیا ہے اور وہ ان بحثوں میں شریک رہے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا کہ ڈیموکریٹک کانگریس کے تحت ایگزیکٹو اختیار کے ذریعے حکومت چلانے کے حوالے سے ٹرمپ بہت راحت محسوس کریں گے۔
گزشتہ دو سال کا تجربہ اور مستقبل کی حکمت عملی
جنوری 2025 میں دفترِ عروج کے بعد سے ٹرمپ نے صدارتی طاقت کی حدوں کو آزمایا ہے۔ انہوں نے کانگریس کی منظوری کے بغیر وسیع ٹیرفز، امیگریشن کی سختی، وفاقی ملازمین کی کمی اور ایران کے خلاف جنگ جیسے خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کیے ہیں۔ جولائی 2025 میں ریپبلکنز کی حمایت سے ٹیکس اور اخراجات میں کمی کا ایک بڑا پیکج منظور ہوا تھا جو واحد استثنا رہا ہے۔
انساڈی الیکشنز کے ایڈیٹر نیتھن گونزالیز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ دو سالوں میں کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے زیادہ تر کام کیا ہے۔ اگر ڈیموکریٹس کی اکثریت آتی ہے تو وہ اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ نے قومی حالاتِ اضطرار کو بار بار استعمال کیا ہے تاکہ نئے قوانین کے بغیر عمل کر سکیں۔ کانگریس ان حالات کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دے سکتی ہے لیکن ٹرمپ وٹو لگا سکتے ہیں جسے منسوخ کرنے کے لیے دونوں خانوں میں دو تہائی اکثریت درکار ہوگی۔
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